El colmo: sufrieron el robo de sus motos y en las comisarías platenses no les tomaron las denuncias

La ciudad de La Plata vive horas críticas en materias de inseguridad, con múltiples robos multimillonarios que quedan impunes, con víctimas baleadas durante los atracos y con los delincuentes haciendo lo que quieren y cuando quieren, a sabiendas de que, extrañamente, no van a ser detenidos. En las últimas horas se produjeron dos gravísimos sucesos, que dejaron nuevamente expuestos a los encargados de seguridad del área, ya que estos no quisieron tomar las denuncias de los perjudicados, esgrimiendo insólitas excusas.

Por un lado, a un hombre le sustrajeron su moto de la puerta de un edificio céntrico ubicado en la zona de calle 4 entre 60 y 61. Cuando salió de este, notó que el rodado ya no estaba, y tras superar el disgusto se acercó hasta la comisaría que tiene jurisdicción en la zona para radicar la correspondiente denuncia.

Lamentablemente, no recibió el trato adecuado en la seccional, donde se supone que los policías están para brindarles seguridad y respuestas a los damnificados. Lejos de eso, quienes lo atendieron le dijeron que no podían tomarle la denuncia ya que estaban “ocupados” y lo invitaron a que regresara, si así lo deseaba, “en otro momento”.

Indignada, la víctima se retiró del lugar sin poder hacer nada, tras recibir la provocativa respuesta de los numerarios que lo atendieron. De más está decir que, hasta el cierre de esta edición, nada se sabía del vehículo robado ni mucho menos de los malvivientes, quienes permanecen en la clandestinidad.

Estadísticas

Claro que, lejos de tratarse de un caso aislado, ocurrió algo idéntico en la comisaría Decimotercera de Gonnet. Hasta allí arribó un hombre a quien acababan de quitarle su moto. Los uniformados que lo atendieron no solo no se pusieron en su lugar y demostraron empatía, sino que le indicaron a la víctima que hiciera “la denuncia a través de la web”.

Pese a la insistencia del sujeto, finalmente debió retirarse sin poder dejar asentado el robo, que para las estadísticas policiales no existió, ya que no quedó registrado.

“Al no tomar las denuncias, es como si el atraco no se hubiese cometido y no figura en las estadísticas. Esto le conviene a la Policía para intentar hacerle creer a la ciudadanía y al Ministerio de Seguridad que La Plata es una ciudad segura, cuando la realidad indica otra cosa: está prendida fuego”, le confió a Trama Urbana un exjefe policial, de alto rango.