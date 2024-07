El excomisario, preso por la desaparición de Loan, fue trasladado de cárcel

El excomisario Walter Maciel, imputado por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña (5), desaparecido hace 43 días en la localidad correntina de 9 de Julio, fue trasladado ayer a la tarde al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

El oficial había ampliado el miércoles su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya, y había dicho que no quería regresar a la cárcel de Salta, donde estaba alojado, por temor.

“Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehuso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”, había dicho.

Asimismo, la magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al policía retirado Francisco Méndez, también detenido en la causa.

Además, la Policía Federal Argentina y Gendarmería realizaron un allanamiento en la casa de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina y allí secuestraron dos celulares. Aunque no hay información oficial, se espera saber si la Justicia Federal solicita su detención, como pidió la querella.

Tanto Laudelina, como su hija Macarena, lo acusan de haberlas sobornado y amenazado para imponer la hipótesis del accidente.

Mientras tanto, pasan los días y nada se sabe del niño de cinco años, quien fue visto por última vez el 13 de junio, tras compartir un almuerzo familiar en la casa de su abuela.