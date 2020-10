“El ladrón le pegó a traición un piedrazo en la cabeza y le dio una patada que le voló los dientes”

El 3 de octubre, este diario publicó un brutal incidente en Berisso del que participó un hombre y un menor, el cual terminó apuñalado e internado en grave estado. Con el transcurso de los días, mientras el adolescente se recuperaba en un centro médico, se sucedieron algunos hechos que involucraron a la expareja del acusado de propinar la cuchillada: la mujer ha sido amenazada pese a que no tiene nada que ver con la causa.

A medida que fue avanzando la investigación, lo que parecía seguro dejó de serlo. En un inicio, fuentes policiales habían informado que todo tuvo lugar cuando el adolescente, de 17 años, encontró un televisor en la calle y lo vendió. De acuerdo con los datos que iban en esta dirección, el comprador descubrió luego que no andaba, lo increpó y, en un forcejeo, le clavó un cuchillo en el pecho. Esto ocurrió en 76 y 125.

Más adelante se dijo que en realidad el menor estaba robando en la casa del hombre, y este, al verlo, intentó impedirlo. “El ladrón le pegó a traición un piedrazo en la cabeza y, cuando estaba cayendo, le dio una patada que le voló los dientes”, le contó a Trama Urbana el letrado del sujeto acusado de haber apuñalado a la otra parte. En ese marco, durante la lucha fue que se produjo la herida punzocortante.

Pedido de perimetral

Desde entonces, la expareja del implicado sufre constantes embestidas por parte de los allegados del lesionado, por lo que radicó la denuncia. Allí explicó: “A las 2 de la mañana escuché una explosión que vino desde atrás de mi casa, y al rato otras dos. Subí a la planta alta y vi a dos jóvenes en una esquina, atrás de un paredón. Bajé y escuché otra explosión, mientras gritaban se van a tener que ir del barrio, hijos de p...’”.

Luego agregó: “Tengo miedo por mí y por mi hijo de 4 años, que tiene parálisis cerebral. Necesito una perimetral, un botón antipánico y que circule un patrullero por mi casa. Que resguarden nuestra integridad física. Ya no sé qué hacer, mi ex no vive conmigo y no tengo nada que ver con lo que están haciéndome”.

Por último, mostró capturas de pantallas en donde se la amenaza con frases como “Los vamos a matar”, “Se van a tener que ir del barrio” y “Cuando salga del hospital se pudre todo, les vamos a hacer la vida imposible”.