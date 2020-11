El mal de nunca acabar: robaron cinco bicicletas en la ciudad

En lo que parece ser un flagelo en aumento, delincuentes se apoderaron en las últimas horas, y en diferentes zonas platenses, de un gran número de bicicletas.

En 65 entre 1 y diagonal 73 los hampones se llevaron un rodado que estaba en la puerta de la casa de la dueña, atada a un poste. “La había dejado en el poste, atada con una liga, y se ve que fueron con una herramienta, rompieron la liga y se la llevaron”, contó la damnificada. “Cuando volvía de hacer la denuncia, me apuntaron con un arma, y todo a plena luz del día”, agregó.

También en pleno microcentro de la ciudad, 8 y 51, los dueños de lo ajeno se las ingeniaron ayer a la mañana para sustraer una bici plegable.

Poco después de las 10, la propietaria la dejó “con candado y por cinco minutos en el bicicletero que está en la Legislatura, y me la robaron. Hice la denuncia y hay cámaras, pero me dijeron que no funcionaban. Sí el domo de 8 y 50 y fui a la zona de monitoreos. Ahí me dijeron que vieron algo, pero no me quisieron dar más información porque solo pueden dársela a la Policía”, se resignó la perjudicada.

Además en el mismísimo centro, en 53 entre 9 y 10, sujetos desconocidos se alzaron ayer con una bici mientras que otros dos ilícitos similares se produjeron en 25 y 524 y en 8 entre 48 y 49. Lo más llamativo de este último caso es que el vehículo no tenía asiento.

No está de más aclarar que en ninguno de los episodios se logró dar con los implicados.