Encuentran a funcionario muerto en un auto incendiado

Un estremecedor episodio se registró en las últimas horas, ya que un hombre falleció luego de que se incendiara su automóvil, en circunstancias que por el momento no han sido esclarecidas. La víctima fue hallada adentro del habitáculo, en el lado del conductor, y según las pericias preliminares no presentaba signos de haber sido atacado.



El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Berazategui y el sujeto fue identificado como Héctor Aníbal Peñalva, de 50 años, presidente del Honorable Consejo Escolar de dicha ciudad. Todo comenzó cuando los vecinos de los alrededores divisaron que el Peugeot 405 comenzó a emanar humo, por lo que pronto se comunicaron con el 911 para dar el aviso.



A los pocos minutos acudieron efectivos del Comando Patrulla, quienes advirtieron que el coche ya se encontraba envuelto en llamas y que había un ocupante en su interior. Posteriormente, una dotación de Bomberos se hizo presente. Tras batallar durante un tiempo, pudieron sofocar el foco ígneo y solicitaron la presencia de una ambulancia para asistir al damnificado.



Con la llegada de los médicos, se constató que el hombre ya había fallecido y se determinó que su cuerpo se hallaba parcialmente carbonizado. En este mismo sentido, el personal de emergencias también certificó en la primera inspección que, a simple vista, el cadáver no presentaba ningún tipo lesiones ni de arma blanca ni de fuego.

Investigan las causas



En el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Berazategui y el fiscal a cargo ordenó preservar la escena donde ocurrió el episodio hasta que llegaron los peritos de la Policía Científica. Los profesionales trabajaron en el lugar, tomando las pruebas necesarias para intentar descifrar de qué manera se originó el siniestro.



Por otro lado, se solicitó la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de recolectar algún dato que permita esclarecer la situación. Hasta tanto se conozca información más certera, el letrado inició una causa que fue primeramente caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras se investiga para saber si la muerte fue por un hecho doloso o accidental.



Asimismo, los pesquisas analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde se produjo el trágico desenlace. Con las imágenes buscarán descartar la presencia de un tercero en la escena y, a su vez, sumar elementos con el propósito de esclarecer un episodio que desconcierta a los investigadores.



De la misma forma, el fiscal dispuso el relevamiento de los testigos que puedan aportar sus testimonios. Hasta el momento, los vecinos brindaron detalles y comentaron que el vehículo del funcionario municipal se encontraba estacionado sobre la calle, con la víctima en su interior y en que en pocos segundos comenzó a incendiarse.