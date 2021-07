Federico Thea: “Conte Grand debería renunciar, su continuidad es irrespetuosa de la voluntad popular”

En su despacho de Casa de Gobierno en La Plata, Federico Thea, secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires, recibió a diario Hoy para dialogar sobre las reformas que impulsa la gestión de Axel Kicillof dentro de la Justicia bonaerense, y también sobre su rol en el Gabinete, la política y la relación con la oposición legislativa, dado que tiene a su cargo nada más y nada menos que la ardua tarea de dar el marco legal y administrativo a las normativas que impulsa el Ejecutivo y que deben ser debatidas en el ámbito legislativo.

—¿Cómo se está trabajando desde el Consejo de la Magistratura en la reforma que impulsan vinculada a la selección de jueces?



—Hay una demanda del Poder Judicial a la Corte que tiene sentido de mayor rapidez en la cobertura de las vacantes, pero para mejorar esos tiempos es fundamental reducir la discrecionalidad que hay en el proceso de selección, porque a mayor discrecionalidad mayor negociación y mayor dilación de los tiempos. Está bien que haya una negociación política, porque no deja de tener una legitimidad democrática la elección de los jueces, pero el procedimiento que realiza el Consejo de la Magistratura tiene muchos baches que dejan un gran margen de discrecionalidad y eso hace que haya demoras. Hay que poner en marcha una normativa general que cumpla el objetivo de despartidizar un proceso de selección que tiene que partir de una base más objetiva en términos del perfil de jueces que se quieren, es decir, si queremos jueces más capacitados en perspectiva de género, con conocimientos territoriales, en derechos humanos; definido eso en términos generales, hay que armar tipos de evaluaciones que tengan algún parámetro objetivo para medir esas condiciones y en función de eso se arma una terna y entra en el circuito para que el gobernador elija y el Senado refrende”.

—¿Y hoy qué inconvenientes tiene ese proceso de selección?



—Lo que tenemos hoy es un sistema bastante discrecional y por eso estamos dando ciertas discusiones hacia adentro del Consejo de la Magistratura, donde no tenemos mayoría que nos permita establecer esos cambios; no tiene que ver con el poroteo de uno o de otro, sino con desarrollar una política pública que nos permita hacer más rápido y objetivo el proceso de selección de jueces. Por eso no siempre es tan fácil, siempre es más sencillo mantener el statu quo, son discusiones que no son tan públicas pero creemos que si las damos al debate público hay más chances de romper ese statu quo.

—Hablando de statu quo… todavía hoy permanece en su cargo el procurador nombrado por la exgobernadora (María Eugenia) Vidal, Julio Conte Grand.



—Que continúe en su cargo le impide al gobierno tener una política criminal propia, y deberíamos tener derecho a tenerla. Me parece que es parte de la discusión política de aquellos que propugnan el republicanismo, el respeto a las instituciones y ciertos equilibrios en base a lo que deciden las mayorías. Vidal lo que hizo fue elegir un procurador que respondiera a su política partidaria, Kicillof tendría derecho a hacerlo o no, de elegir otro perfil más técnico, teñirlo de una autonomía o una independencia que Conte Grand no tiene. Que se sostenga en el cargo después que su gobierno haya perdido por 15 puntos es irrespetuoso de la voluntad del pueblo bonaerense, de hecho él dijo en muchas entrevistas: “Yo me voy con María Eugenia Vidal”. Tal vez creyó que Vidal se iba a quedar ocho años, pero después de la gestión que hicieron no pudo ser. Tuvieron la oportunidad de gobernar cuatro años y perdieron por 15 puntos; entre otros (temas), por la política criminal que llevaron adelante.

—Pero hubo una fuerte campaña en términos de mostrar la “lucha contra el delito”



—Fue mucho marketing y en términos reales no se vieron resultados que después se valoraran en las urnas. Es un problema que debe entender la dirigencia política y esperemos que de cara a este año electoral, donde seguramente habrá recambio de nombres, entremos en un período donde este tipo de cuestiones puedan ser conversadas con mayor responsabilidad y seriedad, y no desde el punto de vista de una mera negociación; no se están discutiendo “carguitos”, sino una política institucional. El Poder Ejecutivo fue elegido para gobernar, entre otras materias, en política criminal y es muy difícil coordinar esa política criminal con un procurador que tiene una pertenencia partidaria al gobierno anterior. No es imposible, porque de hecho en algunas áreas se está haciendo, pero Conte Grand debería poner su renuncia a disposición del gobernador.

“Soy orgullosamente bonaerense y nunca voy a dejar de serlo”

En medio de los rumores que rodean el armado de las listas de cara a las PASO, el nombre de Federico Thea, quien acompaña al gobernador Axel Kicillof desde 2012, también comenzó a sonar como un posible candidato dentro del espacio.



Thea, sin embargo, le dijo a diario Hoy en ese sentido: “Estoy muy feliz con la tarea que me encomendó, muy orgulloso; no me imagino, son otras mesas y negociaciones, soy parte de un espacio político y respetuoso de las decisiones que se tomen”.



“No hago la política del yoyo, como el caso de Vidal, que si no voy acá no voy, y demás; soy parte de una construcción colectiva.

Desde mi militancia en José C. Paz, como con Axel desde 2012 cuando volví de estudiar afuera, siempre fue en función de decisiones colectivas. Estoy muy feliz de que Axel me brinde este lugar. Creo que hago un aporte y me gustaría seguir haciéndolo.

Si alguien me pide otra cosa, se verá en función de lo que sea mejor para el conjunto, hoy estoy muy contento acá”, agregó.



En ese marco, además, afirmó: “Sé que hay especulaciones porque a uno se lo empieza a ver en diferentes recorridas en los distritos, lo cual me gusta porque es parte de la tarea de mostrar lo que está haciendo la Provincia. En las recorridas uno escucha de primera mano las necesidades y se puede trasladar a los compañeros del Gabinete; todo el Gabinete es de caminar mucho, lo mío es más transversal y me permite ver todo, pero nada tiene que ver con una intencionalidad de posicionarme, me gusta caminar la Provincia, estar en contacto. Soy orgullosamente bonaerense y nunca voy a dejar de serlo”.