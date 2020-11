Ensenada: su ex se metió en su casa, la atacó con un destornillador y la violó

Una verdadera pesadilla le tocó vivir a una mujer de 40 años en su propia casa, cuando fue atacada con un destornillador por su expareja y luego abusada sexualmente. El agresor, por el momento, no fue detenido.



Según detallaron voceros oficiales, el aberrante hecho ocurrió en una vivienda de la zona de 40 y 125, de la vecina localidad de Ensenada, cuando la damnificada se encontraba tranquilamente en su hogar. En determinado momento de la noche, fue sorprendida por el hombre, quien se había metido al inmueble por la fuerza.



El sujeto se puso extremadamente violento y, tomando un destornillador, primero amenazó y luego atacó a la damnificada, causándole lesiones en la espalda, cuello y brazos. Sin embargo, el calvario de la mujer no iba a terminar allí, ya que el implicado la obligó a mantener relaciones sexuales, abusando de ella.



Tras haber atacado a la víctima, el sospechoso, un individuo de 27 años, se retiró de lugar y hasta el momento su paradero continúa siendo desconocido. En cuanto a la mujer, ya sin la presencia de su atacante, decidió dar aviso a la Policía, por lo que al cabo de unos minutos arribó un patrullero acompañado de una ambulancia del SAME.



Los profesionales de la salud constataron que sus heridas no representaban un riesgo para su vida, pero de igual forma quedó bajo cuidados médicos a fines de realizar los protocolos correspondientes. Asimismo, se mantuvo comunicación con la DDI La Plata, que tomó intervención en el hecho y lleva a cabo las correspondientes investigaciones.



Al cierre de esta edición, el implicado continuaba siendo intensamente buscado por las autoridades, quedando imputado por el delito de “abuso sexual”. Se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción nº 17, que avaló dichas diligencias.