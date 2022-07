Escalofriante testimonio de la mujer del periodista asesinado por un delincuente

Luego de la condena a 25 años de prisión que recibió el albañil Walter Osvaldo Ferraras (57), acusado de asesinar al traductor y periodista Juan Pablo Rigotti (32); se conocieron algunos detalles del testimonio que brindó la pareja de la víctima, quien también sufrió un ataque por parte del mismo sujeto y por el cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2016, en una vivienda de la calle Francisco Cestino entre Independencia y Libertad, en Ensenada; y tras más de seis años, finalmente se conoció el veredicto final. En el marco de las audiencias, hubo algunos detalles que dejaron helados a todos los presentes. Uno de ellos fue cuando la damnificada, Alejandra Martínez, se dirigió hacia el sospechoso.

En medio de un hermético silencio, la chica que por aquel entonces tenía 27 años se refirió al hombre que estaba sentado en el banquillo de los acusados y le dijo: “Me arruinaste la vida y espero que te arrepientas de lo que hiciste”. En respuesta, según lo que contó ella misma posteriormente, el implicado la miró con los ojos llorosos, se bajó el barbijo e hizo que sí con la cabeza.

En este mismo sentido, Martínez añadió: “Cuando él tuvo que hablar se declaró culpable (después de seis años), reconoció todo lo que nos hizo y dijo que estaba arrepentido, pero no se había animado a decírmelo a mí en la cara”.

Cabe recordar que ella también sufrió algunos cortes en sus manos que le afectaron tendones y nervios, por los cuales tuvo que ser operada.

“No me sirve que llore. No me sirve ni me alcanza su perdón, pero al menos sé que pude decirle todo y que le quedó un cargo de conciencia que tal vez (espero) no lo deje dormir tranquilo nunca más”, sentenció la mujer.

El caso por el cual fue condenado Ferraras ocurrió en una vivienda de Ensenada, a la cual ingresó armado con un cuchillo después de treparse al balcón del dormitorio del primer piso. El ladrón se alzó 800 pesos, una cámara fotográfica y un celular. Además, antes de escapar le produjo un profundo corte a Rigotti en el cuello, causándole la muerte.