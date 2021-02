"Estoy embarazada y me envió fotos de su pene": más denuncias a un enfermero de La Plata

Lo que empezó como un escrache en redes sociales contra un enfermero del Hospital San Roque de Gonnet por ciberacoso se convirtió este miércoles en una seguidilla de denuncias por acoso sexual que el hombre habría llevado a cabo contra varias mujeres en la zona de La Plata.



Amenazas, insultos y otras maniobras intimidatorias eran parte del discurso de Agustín C. A. en Instagram, Facebook y Whatsapp para lograr que las mujeres accedieran a tener sexo con él. También les mandaba fotos de sus genitales, como relató una de las afectadas.

"Jamás me dejó de insistir para que vaya a verlo. Aun sabiendo que yo estaba embarazada, me envía fotos de su pene", contó la mujer en una serie de mensajes publicados por el perfil de Instagram Nos cuidamos entre todxs y que recoge el sitio Crónica este miércoles.

En ese mismo perfil aparecieron varias capturas de chats en los que Agustín C. A. escribió cosas como "qué te hacés la fina, si las minas en la cama son todas p..." cuando la otra persona rechazó su desagradable avance sexual.

Los episodios no sólo estuvieron plagados de acoso sexual sino también de amenazas como "si no me aceptás vas a aparecer en una bolsa tirada en la zanja" y en algunas conversaciones el hombre se regodeó en la impunidad con la que seguiría trabajando aún si lo denunciaran.

De hecho, el caso salió a la luz hace al menos seis días en las historias de "Nos Cuidamos Entre Todxs". Desde la organización aseguraron que existe al menos una denuncia formal por el acoso sexual a una mujer.

A raíz de la viralización de las capturas de Agustín C. A. varias personas lo identificaron como ayudante de una cátedra de la facultad de Medicina de la UNLP, pero desde el Centro de Estudiantes explicaron que, si bien es estudiante de esa casa de estudios y se inscribió como colaborador de cátedra, nunca llegó a estar al frente de una comisión.