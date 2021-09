Estupor por la muerte de un detenido en la Comisaría Segunda

En las últimas horas, un hombre (51) falleció en el interior de la Comisaría Segunda, tras ser asistido en horas del mediodía mientras permanecía detenido. Según se pudo conocer, el hombre había solicitado una atención médica en la jornada de ayer por una insuficiencia pulmonar, que le provocó una descompensación.

Luego de asistirlo, el personal del SAME decidió que no era un caso de urgencia que debía ser trasladado hacia un nosocomio. Según se pudo conocer, el deceso ocurrió mientras recibía la atención médica por parte del personal del SAME luego de una nueva descompensación.

Rápidamente en la dependencia policial se hicieron presentes el Jefe de Estación de Policía, personal de la Policía Científica, personal de Asuntos Internos y la Fiscal Eugenia Di Lorenzo.