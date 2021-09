Ni los famosos se salvan: violentos robos al Ratón Ayala y Malnatti

La despiadada ola delictiva que tiene a maltraer a buena parte del país afectó en las últimas horas a dos famosos, a uno de los cuales le quitaron una importante suma de dinero.

Una de las víctimas fue el exfutbolista del seleccionado argentino Roberto Fabián Ayala, a quien delincuentes lo obligaron ayer a detener la marcha del vehículo Renault Koleos en el que viajaba arrojándole adoquines en el asfalto cuando circulaba por la ruta nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar.

Las piedras provocaron la rotura de dos de sus cubiertas y al exdefensor no le quedó otro remedio más que frenar. Cuando se disponía a cambiarlas aparecieron tres ladrones armados, quienes le robaron $650.000 y el celular, para huir a continuación con rumbo incierto.

El actual integrante del cuerpo técnico de la Selección no sufrió lesiones y radicó la correspondiente denuncia, aunque nada se sabe de los involucrados.

Violento atraco

En tanto, el periodista Daniel Malnatti se retiraba junto a su novia de una pizzería del barrio porteño de La Boca el pasado viernes cuando fue encañonado por tres hampones, a menos de dos cuadras y media de una comisaría.

Los malhechores le exigieron la entrega del teléfono particular y el efectivo que llevaba. Con eso en su poder, más todos los documentos, escaparon. Poco después los agentes de la fuerza encontraron a uno de los sospechosos, aunque a las pocas horas quedó en libertad por orden de un juez ya que es menor de edad.

“A mi pareja la tiraron al piso y la arrastraron”, contó el damnificado, y añadió: “Es tan común (la inseguridad) que no me sorprende. Estaba saliendo de la pizzería, en una avenida muy iluminada, y en segundos teníamos a tres chicos armados que me apuntaban en la cabeza”.

Por último, narró: “Cuando fui a la comisaría había más gente que en la casa de comidas, estaba lleno de personas que fueron víctimas de un hecho delictivo”.