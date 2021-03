Exigieron justicia por las dos niñas argentinas asesinadas en Paraguay

Distintos organismos de Derechos Humanos se manifestaron en las últimas horas frente al Consulado de Paraguay en nuestra ciudad, ubicado en calle 50 entre 2 y 3, para exigir justicia para Lilian y María Carmen Villalba. Se trata de dos niñas de 11 años asesinadas a tiros por las Fuerzas de Tareas Conjuntas el Ejército del vecino país el 2 de septiembre del año 2020.

“Somos una campaña con un montón de organizaciones. Nos juntamos en función de la injusticia por parte del gobierno paraguayo, que asesinó a dos niñas de 11 años, acusándolas de guerrilleras. Ahora tenemos una nena de 14 años (Elizabeth Oviedo Villalba) que está desaparecida y su tía está presa y tampoco se sabe de qué se la acusa”, sostuvo una referente del Frente Popular Darío Santillán en dialogo con este multimedio.

“Estamos acá porque estamos indignadas. No solamente no hay respuesta por parte del Consulado sino que nos han difamado”, afirmó la mujer. Frente al edificio había una gran presencia de efectivos de la Policía Federal, aunque no hubo que lamentar incidentes de ningún tipo ya que la movilización se llevó a cabo de forma pacífica.