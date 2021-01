Falleció su padre y denuncia que en el Hospital Rossi le robaron la alianza

Una mujer denunció que, luego de que su padre muriera al contagiarse de coronavirus, y tras estar varios días internado en un centro de salud, se percató que desde el nosocomio no le devolvieron la alianza que pertenencia al hombre.

Todo comenzó el 20 de enero pasado, cuando su papá de 83 años tuvo que ser derivado y alojado en el tercer piso del Hospital Rossi, lugar donde su madre trabajó durante 40 años como secretaria del Laboratorio. El cuadro se fue agravando, hasta que falleció.

Entre las pertenencias que le devolvieron, faltaba una alianza de oro que su esposa le había regalado. La mujer se encargó de dejar en claro que no se trata de una situación relacionada a lo económico, sino más bien con un valor sentimental.

Según le comentó la denunciante al portal 90 Líneas, en el reporte figura que el anillo se lo quitaron el sábado a la madrugada, cuando lo trasladaron a terapia intensiva. “El asunto es que no aparece y no me voy a mover de acá hasta que me lo den”, afirmó.

Hasta el momento hay pocas certezas que sirvan para esclarecer el episodio, y la directora asociada del Hospital expresó su solidaridad con la familia por lo ocurrido. Por su parte, la mujer manifestó que “no voy a parar hasta que se termine la investigación por este caso y encontrar al o la responsable”.