Fue a almorzar y le robaron todo: “La Policía para variar no hizo nada”

Un audaz e indignante robo tuvo lugar durante horas de la tarde de ayer en pleno centro platense. Con la creciente inseguridad, los robos no son novedad ni asombran, pero lo que sí llamó la atención es que los delincuentes eran unos sujetos vestidos con saco y corbata, simulando ser clientes.

El hecho sucedió en uno de los restaurantes que se ubican dentro del Baxar Mercado, en la zona de 6 y 51. En ese lugar, la damnificada, una licenciada en Turismo, se sentó en una de las mesas con un amigo para comer algo juntos. Sin embargo, nada le hacía pensar que iba a ser víctima de un robo.

Ese momento de tranquilidad terminó volviéndose una pesadilla, ya que un par de delincuentes se apoderaron de todas sus ­pertenencias. “Dos tipos de traje robándome, la Policía para variar no hizo nada, ni siquiera me quisieron tomar la denuncia y me cerraron la puerta en la cara”, comentó indignada la mujer.

Las cámaras de seguridad del local captaron todo lo sucedido y allí puede verse cómo los maleantes, que estaban usando ropa formal, se sentaron en la mesa que estaba detrás de la suya. Mientras ella charlaba con su amigo, uno de los sujetos comenzó a mirar si alguien estaba prestándoles atención, buscando el momento justo para atacar.

En ese instante, y fingiendo que estaba acomodando su saco, en un rápido movimiento se apoderó de la cartera de la víctima, tras lo cual se la pasó a su cómplice. Luego, para no levantar sospechas, llamó a la moza y le pidió la carta, pero cuando esta se fue a buscarla, los dos se levantaron de sus asientos y se fueron.

“La verdad que me da mucha impotencia que con tanta impunidad roben y encima que los que realmente nos tendrían que cuidar no lo hacen”, agregó la joven, quien continuando con su relató concluyó: “Bueno, por suerte no pasó a mayores y estoy bien”.

Cabe mencionar que los mismos sujetos habrían sido vistos en una parrilla de Camino Centenario y 492, donde, usando el mismo método, le quitaron la billetera a un hombre.

En el interior de la misma estaban las ­tarjetas del damnificado, con la cual extrajeron dinero en efectivo y realizaron algunas compras.