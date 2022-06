Le desfiguró la cara a su ex y cayó en Berisso

En ediciones pasadas este multimedio se relató la desesperante historia de una joven, la cual denunció que sufrió un salvaje hecho de violencia de género luego de que su expareja la atacara brutalmente y le desfigurara el rostro. Ahora, el implicado logró ser detenido y quedó a disposición de la Justicia

Según contó la propia víctima, el individuo le rompió la boca y el tabique y la dejó inconsciente sobre un charco de su propia sangre. Tras esto, lo denunció ante las autoridades y se inició la correspondiente investigación para capturarlo, pudiendo dar con él en la jornada de ayer.

“El masculino de mención ya había tenido denuncias en su ­contra por mismo episodio y había sido notificado de la prohibición de acercamiento hacia la damnificada”, aseguró un vocero a Trama Urbana, el cual agregó que se lo detuvo en la zona de 14 y 151, de Berisso.

Ahora, quedó imputado por el delito de “lesiones, amenazas y desobediencia”, ya que contaba previamente con una orden de restricción, la cual incumplió. En el caso, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción n° 13, que avaló lo actuado.

Cabe recordar que todo sucedió en una vivienda donde reside la damnificada y lugar en el que compartió junto al acusado hasta antes de separarse. Según trascendió, el sujeto ya tiene cinco denuncias en su contra, motivo por el cual tuvo que solicitar el botón antipánico ante la posibilidad de una nueva agresión.

De acuerdo a lo que la víctima manifestó en sus redes sociales: “En ese momento me pegó una patada, entonces aprieto el botón antipánico, pero después me pegó en la nariz y en la boca, y me desmayé”. Unos minutos después fue auxiliada por la Policía y por las lesiones sufridas, una ambulancia la trasladó hacia el hospital.