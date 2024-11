Gracias a un taxista, dieron con la mujer que abandonó a un bebé en Los Hornos

La mujer que abandonó a su hijo de tan solo seis días de vida en pleno diluvio y al pie de un árbol del barrio platense de Los Hornos fue identificada en las últimas horas, gracias al aporte que brindó el taxista que la trasladó, y ahora será la Justicia de nuestra ciudad la que decida su suerte, informaron ayer fuentes policiales.

Debido a las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, los agentes de la fuerza abocados a la investigación determinaron que la implicada circulaba a bordo de un auto de alquiler, marca Chevrolet Meriva. A través del número del disco, los numerarios ubicaron al conductor y este les detalló el recorrido que hicieron el día en cuestión (el pasado lunes). Añadió que la mujer utilizó como medio de pago la billetera virtual de Mercado Pago y que la recogió del hospital Italiano. De esta manera, tras la pesquisa correspondiente en los sistemas de consulta comercial y policial, se obtuvo los datos de la implicada, tanto su identificación personal como la dirección de su casa.

Se trata de una mujer mayor de edad (30 años), y pronto toda la información le fue volcada a la Unidad Funcional de Instrucción en turno que analiza el caso. Ahora su titular deberá resolver los siguientes pasos. Cabe destacar que al menos hasta el cierre de la presente edición la implicada no había sido demorada.

El caso

Recordemos que, tal como mencionó este multimedio, el lamentable suceso se había materializado el lunes en las calles 65 entre 139 y 140, cuando un hombre en bicicleta vio al bebé, de seis días, llorando al lado de un árbol, bajo la lluvia.

Tocó diferentes puertas pidiendo ayuda y en una de ellas lo atendió una mujer, que por casualidad también tiene un bebé y se encuentra amamantándolo. Como la víctima demostraba tener hambre, esta joven lo alimentó con su propia mama, y además le quitó las prendas mojadas y le colocó otras limpias y secas.

Su marido llamó al servicio de emergencias 911 y un patrullero se acercó a la escena. De inmediato y dado la gravedad del caso, resolvieron no esperar por una ambulancia y derivaron al nene hasta el hospital de Niños Sor María Ludovica. Allí fue atendido por los profesionales, quienes relataron que, por fortuna, se encontraba en buen estado de salud.

Los próximos pasos a seguir será determinar dónde reinsertarán al bebé, y en ese sentido la mujer que le salvó la vida le contó a Trama Urbana: “Me gustaría que el niño caiga en manos de una persona que esté llena de amor y esté esperando a un bebé. No juzgo el obrar de cada persona, pero dejarlo en un pastizal no es amor y hay muchas mujeres que quieren ser mamás y no pueden”.