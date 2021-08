Habló el joven al que atacaron en la puerta de la escuela: “No me lo esperaba, estaba entrando en horario normal”

El joven que fue brutalmente asaltado por dos motochorros durante la mañana mientras ingresaba a la escuela María de Luján Sierra habló en exclusiva con diario Hoy, y comentó los detalles del episodio por el cual sufrió distintas lesiones en sus manos, su muñeca izquierda y una de sus rodillas.

El hecho, que fue primicia de este multimedio, sucedió en las calles 74 entre 2 y 3, a las 7:25, en el preciso momento en el que Tiziano, el chico de 17 años que fue víctima de la salvaje agresión, estaba subiendo las escaleras para entrar al establecimiento educativo. Allí, fue interceptado por los delincuentes, quienes lo agarraron de la mochila y lo tiraron al suelo para sustraerle sus pertenencias.

Mientras caía al suelo, el damnificado, intentando salvar su celular, lo arrojó hacia adentro del hall del edificio. De todos modos, mientras uno de los ladrones lo golpeaba con la culata de un arma, su cómplice fue rápidamente hacia ese lugar, tomó el teléfono y luego ambos se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de color negro.

Sobre el estremecedor momento, el chico le manifestó a Trama Urbana: “No me lo esperaba, estaba entrando al colegio en un horario normal y la verdad que me pase eso fue muy shockeante”, y a su vez, relató: “Estaba todo abierto, pero no había nadie, después cuando yo pegué un grito salió la portera y vinieron los directivos pero ya era tarde”.

Por su parte, Maxi, el padre del joven, pidió que haya más controles en la zona y comentó que “es la segunda vez que a él le pasa esto dentro de las inmediaciones de la escuela. En el año 2019 lo agredieron, le fracturaron un diente a la salida del colegio y adentro de la institución”.

Debido al salvaje ataque y la caída, el alumno terminó con algunos golpes en el cuerpo, principalmente en las manos y las piernas. En cuanto al paradero de los motochorros, se escaparon del lugar sin ser identificados y todavía continúan prófugos de la Justicia, siendo intensamente buscados.