Habló la hermana de una de las mujeres encontradas muertas: “Sé que no te quitaste la vida”

El caso de las dos mujeres de 46 y 47 que fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda continúa generando conmoción en nuestra ciudad. En las últimas horas habló la hermana de una de las víctimas. Al respecto, descartó la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio y en medio de un desgarrador mensaje sostuvo: “Solo sé que vos no te quitaste la vida”.

Tal como informó Trama Urbana en su edición anterior, ambas fueron halladas en un inmueble dentro de un complejo de monoblocks de 58, entre 28 y 29. Fue luego de que un grupo de familiares se acercaran hasta el departamento porque ya hacía varios días que no sabían nada de ellas. Al ingresar se toparon con una escena desoladora que abrió todo tipo de interrogantes y versiones.

Una de las mujeres fallecidas fue identificada como Natalia Norma Quesada, una peluquera que tenía su local frente al Cementerio y la otra era su amiga, Viviana García. Sobre la situación, la hermana de la primera de ellas habló a través de las redes sociales, donde dejó una serie de palabras de despedida entre tanto sufrimiento.

“No encuentro explicación, no lo puedo creer, dejaste un inmenso dolor y un vacío en mí y en toda la familia. Por qué te paso eso no lo sé, solo sé que vos no te quitaste la vida, sé que no. Solo le pido a Dios que tenga piedad y te tenga en la gloria y puedas descansar en paz”, escribió su hermana Susana, dando entender que para ella no se trató de suicidio.

Por otro lado, otra allegada a las víctimas también se refirió a la tragedia y manifestó: “Te voy a extrañar el resto de mi vida. Te voy a recordar siempre con una sonrisa porque eso eras: jodona, divertida, compañera y ante todo excelente persona. Te quiero muchísimo. Vuela tan alto como puedas”.

Versiones y misterio

Las muertes de Quesada y García dejaron un tendal de misterio con distintas versiones al respecto. Una de las principales hipótesis es que fallecieron intoxicadas por inhalar monóxido de carbono, ya que al ser encontradas había un fuerte olor a gas ya que las cuarto hornallas estaban prendidas junto al horno y las estufas.

Sin embargo, desde el entorno familiar sospechan que pudo existir la participación de una tercera persona, ya que las ventanas de la propiedad estaban tapadas con cartones. Por su parte, los parientes de Natalia afirmaron que su cuerpo estaba más hinchado. Para intentar echar luz sobre el dramático suceso, se realizarán las pericias correspondientes en el marco de una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.