Encontraron a la hija de Roxana Carabajal sana y salva

La hija de Roxana Carabajal fue hallada sana y salva junto a su padre Gonzalo Koller, quienes se ausentaron de su hogar el 8 de julio pasado.

En redes sociales, Roxana, hija de Peteco Carabajal, denunció no saber nada de su hija de 9 años y pidió que el progenitor de la menor respondiera dónde estaba.

Finalmente, la policía rosarina logró dar con Gonzalo Koller de 35 años junto a su hija en una propiedad de Anchorena 200 bis, a metros del Centro Municipal de Distrito Sur de Rosario.

Según los forenses, la menor se encuentra en buen estado de salud y será restituida a la madre mientras que el padre quedó demorado en la Agencia de Investigación Criminal.

El pasado 8 de julio, Roxana fue a buscar a su hija a la casa de su ex pareja pero se encontró con la casa vacía. “Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”, en redes sociales pidió ayuda y agregó “Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”.