Horror en el Parque Pereyra: un ciclista se descompensó y murió

Momentos de profunda angustia se vivieron en las últimas horas en un sector de nuestra región, cuando un ciclista que iba junto a otros ­perdió la vida tras sufrir una ­descompensación y nada pudo hacerse por él, de acuerdo con lo informado este domingo por voceros oficiales.

El lamentable suceso, que está siendo investigado, tuvo lugar dentro del Parque Pereyra Iraola.

Los portavoces consultados por diario Hoy contaron que todo tuvo lugar alrededor de las 20 del sábado, cuando la víctima se hallaba en su bicicleta, circulando junto a otros pares por el interior del parque. Entonces, sufrió un percance con su salud, cayó al piso y falleció poco después, sin llegar a recibir asistencia médica.

Los guardaparques del predio dieron a conocer la noticia a través de un comunicado, en el que se lee: “Lamentamos informar que recién culminó un operativo junto a la policía pero esta vez no terminó bien. Un ciudadano que se encontraba andando en bicicleta con otros compañeros se descompensó y sufrió un paro cardíaco, y cuando logramos llegar en nuestra camioneta trasladando médicos, el equipo y personal policial, el hombre ya estaba fallecido”.

Comunicado

En otro pasaje, redactaron: “Seguimos apelando a la consciencia y al auto cuidado de quienes recurren a este lugar con diferentes objetivos. Como podrán ver en cada publicación que hacemos donde relatamos rescate de heridos, lesionados, lastimados y personas en estado grave, no es fácil acceder a los lugares con móviles y todo se realiza con mucha dificultad para llegar y luego volver a la ambulancia trasladando a la persona. Insistimos en que no existe ningún circuito ciclístico ni deportivo, ni nada que se le parezca. El lugar que nos toca resguardar es una área protegida donde custodiamos bienes naturales y bienes culturales e históricos. Desde el Cuerpo de guardaparques acompañamos en sentimiento a la familia del ciclista fallecido”. En la escena, de difícil acceso, actuaron personal del Destacamento policial Parque Pereyra, una ambulancia del SAME de la Unidad Sanitaria de Gutiérrez, el Cuerpo de Sanidad de la Escuela de Policía Vucetich y personal del Cuerpo de guardaparques.