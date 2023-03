Hubo condenas y absoluciones en el juicio al exjuez Melazo y a expolicías bonaerenses

El Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de La Plata condenó al exjuez César Melazo y al excomisario Gustavo Burzstyn, el expolicía Gustavo Mena, a Adrián Manes, a Carlos y a Enrique Petrullo por “asociación ilícita”, mientras que los absolvió a los mismos acusados por otros delitos.

Según el veredicto de los jueces Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali, el exmagistrado recibió siete años y diez meses de prisión. En tanto, Burzstyn y Mena fueron condenado a seis años, Manes a cuatro años y seis meses y Bertoni y Petrullo a cuatro años de prisión por supuesto tráfico de influencias.

Melazo y los demás acusados también habían llegado a juicio por el crimen de Juan Roberto “El Tecla” Farías, ocurrido durante la noche del 1 de diciembre de 2010, en el hall de un edificio ubicado en 44 entre 26 y 27. Por ese hecho, todos fueron absueltos. Asimismo, el exjuez tampoco recibió condena alguna por la tenencia de armas de uso civil en su vivienda.

“Respecto de la sentencia de Melazo, más allá de que no se expresaron (ayer) los motivos que llevaron a los jueces a votar de tal manera, no los voy a compartir porque una sentencia condenatoria en una causa en la cual la prueba indicaba que el exmagistrado no integraba ninguna asociación ilícita, amerita directamente su absolución”, le dijo a este multimedio el abogado Christian Romano.

Absoluciones

El letrado agregó que los fundamentos de la sentencia será el 17 de abril. “Los motivos que expondrán, en el momento oportuno los jueces, nunca pueden ser armónicos, razonables y contestes con su manera de fallar porque la prueba –en todo el debate oral- demostró que mi defendido no cometió ninguno de los delitos que se le reprocharon”, sostuvo Romano.

El exjuez “terminó siendo condenado a menos de la mitad de la pena pedida por la fiscalía, y que no fue condenado por ese bloque de armas que el Ministerio Público intentó endilgarle a cualquier precio y que fue motivo de videos. De hecho, esas armas fueron siempre legales y Melazo fue absuelto por la mismas”, aclaró el abogado.

Con referencia a las declaraciones que hubo durante el debate oral, Romano recordó que “en su totalidad, los testigos dijeron no conocer a Melazo. Es una sentencia injusta, que responde más a intereses ajenos al derecho que a la justicia legítima que nosotros buscamos”.

Por su parte, Héctor Vega; el barra de Gimnasia de La Plata, Martín Fernández; Carlos Barroso “Macha” Luna, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y el suboficial Luis Chusaroli fueron absueltos en este mismo proceso. Respecto a Melazo, su abogado adelantó que apelará la condena.