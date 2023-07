Impactante incendio en Villa Crespo

Un terrible incendio en el barrio porteño de Villa Crespo provocó el pánico de los vecinos y la autoevacuación de más de 20 personas. Además hay 2 heridos.

Ocurrió hoy por la mañana en un asentamiento ubicado en calle Corrientes y Dorrego. Aun se desconocen las causas que desembocaron en la propagación del fuego y que derrumbaron parte de la instalación.

Hasta el lugar se acercaron los Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

Los médicos atendieron a un hombre de 80 años que tuvo un traumatismo de cráneo producto de la caída de los escombros y tuvo que ser trasladado al Hospital Pirovano. Por su parte, otro hombre de 70 fue derivado al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú por la inhalación del humo.

Por el momento, no se habrían encontrado víctimas fatales y aun las autoridades no confirmaron la causa del incendio, aunque el titular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó: "seguramente hubo algún cortocircuito y explotaron dos o tres garrafas". Asimismo dijo que asistieron a más de 25 personas y que ahora el fuego está controlado.

Además, uno de los bomberos dio más detalles de lo sucedido: "El fuego del siniestro produjo el colapso de la estructura y una gran violencia en las llamas. La vivienda lamentablemente colapsó y no es habitable. Según manifestaron los vecinos, en el lugar en el que comenzó el incendio no vivía nadie".