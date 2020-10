Impactante robo armado en una joyería del microcentro platense

Armado con una pistola, al menos un delincuente perpetró un impactante robo en una joyería emplazada en el microcentro platense y a plena luz del día, sin que nadie se haya percatado. Tras amenazar a la mujer que atendía, terminó huyendo con un importante botín basado en dinero en efectivo, relojes, anillos y diferentes elementos de sumo valor, informaron fuentes policiales.

Por lo que Trama Urbana pudo averiguar, todo se desarrolló en horas del mediodía en el local ubicado en 6 entre 49 y 50, de razón social Bella Donna, cuando en el interior se encontraba atendiendo la hermana del propietario. Entonces hizo su aparición un ladrón de entre 30 y 35 años, el cual exhibió un arma de fuego y explicó que se trataba de un asalto.

Con la situación dominada, sin importarle el ritmo de la ciudad detrás de la puerta en la zona céntrica, fue apoderándose de todo lo que consideró de interés. “Se llevó, siempre amenazando a la damnificada, varios relojes, 20 pares de aros de plata y joyería también de plata que estaba en una caja”, contó un portavoz.

Sin embargo, no conforme, se arriesgó a quedarse un tiempo más en el comercio para adueñarse también del efectivo que había en el interior de una caja registradora, cuya cifra no trascendió. Después sí, concretado el ilícito y con el botín ya en su poder, se dio a la fuga con rumbo incierto “y sin llegar a lastimar a la víctima”, cerró un portavoz. Ahora, los investigadores analizan si contó con la ayuda de un cómplice, quien se pudo haber quedado oficiando de campana en el exterior. Hasta el cierre de esta edición, ese dato no había sido cerciorado.

Cámaras de seguridad

La joyería no cuenta con seguro, pero sí con cámaras de seguridad, de las que ahora se valen los agentes de la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona, para dar con el implicado. Además, sumarán otras cámaras para intentar determinar cómo llegó y cómo huyó el hampón.

Tomó intervención la UFI número 9 de Autores Ignorados, cuyo titular prefirió no brindar detalles del suceso, caratulado como “robo calificado”.