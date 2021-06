Insólito accidente entre dos autos en 2 y 60

Los accidentes viales en la región parecen no tener fin, al igual que la imprudencia y la irresponsabilidad de los conductores. En las últimas semanas se ha registrado un aumento de choques, siendo muchos de ellos registrados por el Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio.

En esta ocasión, el accidente de tránsito tuvo lugar en el cruce de la avenida 60 y la calle 2, cuando el vehículo color negro que cruzaba la avenida desconoció el paso del otro rodado y protagonizaron el insólito choque.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos de gravedad ni una acalorada discusión, ya que el accidente fue registrado por el COM de La Plata, quien se encargó de enviar personal policial y personal médico del SAME.