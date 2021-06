Salvaje y sangrienta entradera en La Loma

Un matrimonio del barrio platense de La Loma sufrió ayer a la mañana una fuerte y sangrienta entradera en su casa. Esta fue protagonizada por cuatro ladrones que escaparon con dinero en efectivo, electrodomésticos y diferentes elementos de valor. Hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos, de acuerdo a lo señalado por fuentes policiales y judiciales.



Los portavoces consultados por Trama Urbana indicaron que el suceso tuvo lugar alrededor de las 8.30 en un inmueble emplazado en las calles 40 entre 24 y 25, en momentos en que un hombre estaba sacado del garaje el auto. Al llegar a la vereda, fue sorprendido por los delincuentes, quienes armados y encapuchados, lo encañonaron y lo obligaron a regresar a la vivienda, ahora con su amarga compañía.



Dentro se hallaba también la mujer de la víctima, y ambos fueron maniatados y amenazados. Además, al hombre le pegaron culatazos y terminaron provocándole una herida cortante en una de sus cejas.



Con la situación dominada, comenzaron a recorrer cada rincón del lugar, adueñándose de todo lo que consideraban de interés. Así, se alzaron con material electrónico, joyas y la plata que había, cuya cifra no trascendió.



Reunidos todos los bienes de valor, se prepararon para la fuga y lo hicieron a bordo del coche en el que habían llegado, tratándose de uno marca Fiat, de color blanco. Los damnificados no pudieron precisar con detalle el modelo del vehículo.



Estos, como pudieron, solicitaron ayuda y pronto se hicieron presentes los agentes del Comando de Patrullas La Plata, que constataron el ilícito y una serie de móviles fue detrás de los responsables. Implementaron un operativo cerrojo, pero pese a eso la búsqueda fue infructuosa y no lograron dar con ellos.



A su vez, solicitaron la urgente presencia de una ambulancia, para atender no solo al dueño de la propiedad, que estaba lesionado, sino también a su pareja debido al mal trago que tuvieron que pasar.



A su vez, se convocó a los peritos de la Policía Científica, para que trabajasen en la escena del hecho, y colaboraron también los detectives de la DDI La Plata. Estos analizaron cámaras de seguridad de las inmediaciones, aunque no se filtró si habían obtenido pistas certeras. Tomó intervención la UFI en turno por el delito de “robo doblemente calificado”.

Un perro boyero



En otro caso de inseguridad, sujetos desconocidos se llevaron a una perra de una casa ubicada en 456 y 28 de City Bell. Los perjudicados contaron que el can se llama Atila, y se trata de un boyero de Berna macho, que está bajo tratamiento médico.

Para poder recuperarlo, ofrecieron $20.000 de recompensa.