Maniataron a una mujer y golpearon a un hombre en brutal entradera

Una violenta entradera tuvo lugar en las últimas horas de la jornada de ayer, cuando un grupo de al menos tres delincuentes asaltó a una pareja en la localidad de Arturo Seguí. A ella la maniataron y a él le dieron varios golpes. Escaparon y al cierre de esta edición no había detenidos.



Según trascendió, el salvaje episodio tuvo lugar en la zona de 411 y 155, cuando pasadas las 21 un matrimonio se encontraba descansando tranquilamente en su hogar. Sin embargo, en medio de la noche aparecieron tres individuos, los cuales lograron ingresar a la finca y rápidamente sembraron el pánico.



La secuencia de hechos todavía intenta ser reconstruida por los investigadores, pero lo cierto es que una vez que los hampones ganaron el interior atacaron inmediatamente a los damnificados, un hombre y una mujer. A ella la ataron de pies y manos, mientras que a él lo golpearon para que les dijera dónde tenían el dinero guardado.



La pesadilla duró varios minutos, durante los cuales los maleantes se ocuparon de recorrer el interior y de revisar cada rincón del inmueble, tras lo cual se apoderaron de diversos objetos de valor, como así también del efectivo que había en el lugar.



Una vez consumado el hecho, los sospechosos emprendieron la fuga con rumbo desconocido y al cierre de esta edición su paradero e identidad continuaban sin saberse. Si bien una vez que las víctimas se dieron cuenta de que sus captores se habían ido dieron aviso al 911, a pesar de haber realizado un operativo cerrojo en las inmediaciones no pudieron dar con los implicados.



Cabe mencionar que una ambulancia del SAME se hizo presente en la escena, al igual que varios patrulleros. El personal médico examinó a los damnificados y les realizó las respectivas curaciones para tratar sus heridas.



Por su parte, en cuanto a los ladrones nada se sabía aún, solo que se apoderaron de diversos objetos de valor y que los tres estaban armados y con los rostros cubiertos. Debido a esto, se solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad para poder recabar pistas de lo sucedido.



De igual forma, se buscaron testigos oculares del incidente para poder tomar testimonio del brutal hecho. Tomó intervención la dependencia con la jurisdicción correspondiente en la zona y la Unidad Funcional de Instrucción en turno.