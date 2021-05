Sorprendieron a una jubilada en su casa y le robaron todos sus ahorros

Al menos dos ladrones perpetraron durante la madrugada de ayer un robo en la casa de una jubilada de Villa Elvira, de la que escaparon con todos sus ahorros y diferentes elementos de valor, permaneciendo prófugos hasta el cierre de esta edición, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales.



Por lo que este diario pudo averiguar, todo tuvo lugar alrededor de las 4 de la mañana en una vivienda emplazada en las calles 122 entre 79 y 80. Allí se encontraba descansando su propietaria, una mujer de 70 años.



Entonces, ya dentro de la finca, los ladrones la despertaron y la amenazaron. “Uno tenía barbijo colocado y un buzo con capucha, por lo que prácticamente no se le veía el rostro”, dijo un vocero ante Trama Urbana. Con la situación dominada, los malvivientes recorrieron cada rincón del hogar y revisaron todas las habitaciones.



Así, se apoderaron de absolutamente todos los ahorros de la damnificada, que nada pudo hacer para evitarlo. “Le sacaron todo, efectivo en pesos y dólares”, admitió un portavoz.



El mismo dijo que, pese a las amenazas, “no maltrataron a la señora, no la golpearon y le pidieron que se quedara tranquila, que no iba a pasarle nada”. Por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud o de atención médica.

Fuga



Con el botín asegurado, al que le sumaron a su vez diferentes electrodomésticos, los malhechores se dieron a la fuga con rumbo incierto. “No sabemos en qué se fueron porque desconocemos también en qué llegaron. En ese sentido, la víctima no pudo aportar más nada”, agregó la fuente.



Como pudo, la dueña del lugar pidió ayuda y pronto arribaron agentes de la fuerza, quienes orquestaron un operativo cerrojo por las inmediaciones para dar con los implicados. Sin embargo, no pudieron hallarlos y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos.



Peritos en Rastros de la Policía Científica acudieron a la escena con el fin de obtener alguna huella que pueda haber quedado en el sitio, mientras que se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción número 9, de Autores Ignorados. Allí se abrió una causa penal por el delito de “robo”.



En cuanto a la damnificada, se estableció que, a pesar del mal trago sufrido y al susto por lo traumático de la situación, se encuentra en buen estado de salud.