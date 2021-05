Volvieron a asaltar con un machete a una pareja

Pese a que las fuerzas policiales dijeron semanas atrás que la “Banda del machete” que atacaba a todo tipo de personas en el Parque Ecológico ubicado entre City Bell y Villa Elisa había sido desmantelada, lo cierto es que en las últimas horas se produjo un nuevo hecho, con las mismas características. Ante esto, los vecinos de dichas localidades de la zona Norte platense están nuevamente en alerta y se quejaron, otra vez, por la falta de seguridad y el temor con el que viven a diario.



Según pudo averiguar Trama Urbana, en esta oportunidad los malvivientes asaltaron a una pareja, que se encontraba disfrutando la tarde en la zona de los eucaliptus, costeando el asfalto de la entrada principal.



Amenazándolos nada menos que con un machete, les exigieron el dinero que llevaban, así como también el celular y todas las pertenencias. De esta manera, y empujones mediante, se alzaron con dicho botín sin llamar la atención de nadie. Con el robo consumado, se dieron a la fuga a las corridas, a través de un campo y en dirección a la calle 426.



Pese a la gravedad del asunto, ninguno de los cacos fue identificado y hasta el cierre de esta edición permanecían prófugos. Como si fuera poco, o una especie de falso alivio, personal de Seguridad del parque les admitió a los damnificados que este tipo de situaciones se dan con regularidad en el lugar, sin que nadie les ponga un freno. Aseguraron que, al no tener las herramientas necesarias para combatirlos, no pueden atraparlos.



“Es una vergüenza todo: tanto el ilícito en sí dentro de un espacio verde del Municipio, que debería ser seguro, como la respuestas que dan las autoridades. Ahora, ¿nadie se da cuenta que estos tipos entran con un machete? ¿Nadie los ve o no quieren verlo?”, se preguntó un vecino del área. Otro dijo: “Esto no es un hecho al azar, sino recurrente. Ya hubo muchos casos idénticos: ladrones que salen del monte, ocultos entre la maleza, con armas largas. Roban dinero, bicis… roban nuestra tranquilidad, a plena luz del día”.

En Los Hornos



En tanto, dos hampones protagonizaron el pasado miércoles una feroz entradera en una casa de 145 entre 64 y 65, donde reside un hombre de 56 años junto a su mujer de 63 y a su nieto de 21.

En la hora que duró el atraco, los sometieron a golpes en el piso, con patadas incluidas, y varios culatazos, hasta alzarse con $120.000, 100 dólares y alhajas de oro.



Al menor de los tres le pasaron una cuchilla por la cara y amenazaron con sacarle los ojos y cortarle las orejas, a la vez que les decían a las víctimas que habían sido vendidas y que estaban buscando 7.000 dólares. Finalmente huyeron y hasta el momento nada se sabe de ellos.