Anciana sacaba la basura y sufrió una entradera en su vivienda

Una anciana de 87 años sufrió en las últimas horas un lamentable robo en su casa de Villa Castells, cuando fue engañada por dos ladrones que le sacaron todo lo que tenía, informaron ayer fuentes policiales.



De acuerdo a los voceros oficiales, la víctima salió a sacar la basura alrededor de las 22 del martes y, cumplida esa tarea, regresó a su hogar, ubicado en 11 entre 498 y 499. Una vez adentro escuchó que tocaron el timbre y, sin pensar nada malo, abrió la puerta. Entonces se le abalanzaron los delincuentes, que habían llegado en una moto, vestían prendas oscuras y llevaban sus rostros cubiertos con un tapabocas y gorros en la cabeza.

Para no llamar la atención de los vecinos, resolvieron ingresar a la propiedad el ciclomotor, para que nadie pueda verlo estacionado afuera ni considerarlo como algo sospechoso.



Pese a que la víctima era una persona mayor, los autores del hecho no dudaron en golpearla y amenazarla, exigiéndole la entrega del dinero, algo que ella obedeció sin dudarlo. Así, les entregó al menos $5.000 pero, no conformes, los cacos dieron vuelta el lugar, revisaron todas las instalaciones y se adueñaron también de todas las joyas que encontraron.



La familia de la damnificada, a su vez, relató que en realidad la mujer fue abordada por los malvivientes cuando aún estaba afuera, sacando la basura. Subieron el vehículo a la vereda y se le acercaron, para luego pegarle en uno de los laterales de la cara.



Media hora de terror



La obligaron a ingresar y de inmediato “comenzaron a pedirle dólares”, aunque ella no tuviera. “Se quedaron como media hora, revolviendo todo”, dijo un allegado, para finalizar asegurando que ella “está bien pero muy asustada”.



Con el ilícito consumado, sus autores se fueron y la jubilada pudo llamar a un pariente, que se acercó al lugar. Después lo hicieron los agentes de la comisaría Decimotercera, pero no pudieron encontrar a los implicados. Ahora, revisan las cámaras de seguridad, para intentar localizarlos.



Peritos de la Policía Científica buscaron huellas en la vivienda, pero no se toparon con nada de interés para la causa.



Tomó intervención la UFI número 9 de Autores Ignorados, que caratuló la causa como “robo”, mientras que también se le dio intervención a la DDI.