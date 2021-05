Desalmados desvalijaron una casa y se llevaron hasta la medicación de un nene discapacitado

La maldad de los ladrones no encuentra límites. En las últimas horas, un grupo de desconocidos actuó con total crueldad en un escruche perpetrado en la localidad platense de San Carlos.



Desvalijaron una casa, se robaron todo lo que encontraron en su camino y hasta se llevaron la ropa y la medicación de un nene que padece parálisis cerebral.



El hecho tuvo lugar a plena luz del día en una vivienda ubicada en la zona de calle 55 entre 148 y 149, donde hace poco tiempo se mudó una oficial del Comando de Patrullas de La Plata. La víctima suele ir hasta la casa de su madre a comer durante los mediodías, debido a que todavía no tiene cocina ni heladera y al parecer los maleantes tenían ese dato.



En ese marco, todo sucedió cuando la víctima fue a almorzar a lo de su madre que vive a pocas cuadras, junto a sus dos pequeños hijos de 3 y 4 años y su beba de un año y medio. Al momento de regresar en horas de la tarde, se encontró con la puerta de entrada forzada, doblada y arrancada, y al ingresar vio estaba todo tirado.



Se presume que una vez que los delincuentes ganaron el interior de la finca, sabiendo que allí vivía un policía, comenzaron a revolver los rincones buscando el arma reglamentaria y el chaleco antibalas que le proveen desde la fuerza. Pero como no encontraron esos objetos, actuaron con una saña inexplicable.



Los malvivientes no tuvieron ningún tipo de piedad y se robaron la medicación de uno de sus hijos que padece parálisis cerebral y también se alzaron con los pañales. Como si todo esto fuera poco, los desalmados se llevaron las frazadas, las prendas de vestir de los nenes y hasta la ropa interior de la oficial.



Ante esta terrible situación y mientras intentan sobrepasar la angustia, los familiares de la mujer comenzaron una cruzada solidaria. De esta manera, juntarán dinero para poder ayudar a comprarle la medicación al menor y algo de ropa para los nenes, que se quedaron literalmente con lo puesto.