Violenta entradera: ladrones se llevaron más de $160.000

La inseguridad en la zona Norte de nuestra ciudad no da tregua y ahora las nuevas víctimas son dos conocidos comerciantes de Villa Elisa que sufrieron una violenta entradera en su casa. Fueron al menos tres los delincuentes que irrumpieron en su vivienda ayer a la madrugada, y que, tras reducir al matrimonio, escaparon con dinero efectivo, una camioneta y demás objetos de valor.



El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada en las calles 423 entre 4 y 5. De acuerdo a lo informado por los voceros, sus moradores se encontraban durmiendo cuando fueron sorprendidos por los malvivientes, quienes para ganar el interior de la finca forzaron una cortina del frente y rompieron un cristal.



Cuando los dueños del lugar, un hombre de 59 años y esposa de 56, abrieron los ojos, se encontraron con tres sujetos con sus rostros tapados que los redujeron y les exigieron que les entregaran sus pertenencias. Si bien al momento del asalto los maleantes no exhibieron ningún tipo de arma de fuego, no se descarta que portaran alguna.



Con el matrimonio bajo amenaza, los individuos se dedicaron a recorrer todos los rincones y habitaciones de la propiedad buscando elementos para sustraer. En ese marco, tras varios minutos de tensión, se alzaron con una suma cercana a los $160.000 en efectivo que los damnificados tenían en su domicilio.



El botín



Pero, además, los malhechores también robaron dos televisores Led Smart de 32 pulgadas, joyas, un celular marca Motorola G7, otro Xiaomi Redmi, un horno eléctrico, un equipo de sonido para automóviles y las alianzas de ambos. Ese mismo botín lo cargaron en la camioneta Fiat Fiorino, propiedad de las víctimas, y se dieron inmediatamente a la fuga.



Después de haber vivido semejante asalto, el comerciante se dirigió hasta la comisaría Decimosegunda para realizar la denuncia correspondiente. Una vez que recolectaron los datos necesarios, se dio paso a la búsqueda de los tres sospechosos, pero hasta el cierre de esta edición, los mismos permanecían prófugos de la Justicia y no fueron identificados.



De todos modos, en el rastrillaje llevado a cabo por los efectivos policiales, se logró encontrar el vehículo con el cual habían huido y que pertenecía a los perjudicados.



La camioneta fue hallada en 409 entre19 y 22, a un costado de la banquina y con las llaves puestas. Ahora, peritos de la Policía Científica realizarán los peritajes para intentar recabar alguna huella que permita dar con los cacos.