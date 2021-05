Vio morir a su novia y ahora está desaparecido

Quiero que nos ayuden a encontrarlo, por favor. Desde el sábado lo estamos buscando. Estamos desesperados, no sabemos dónde está nuestro yerno. Desdé qué falleció mi hija en un accidente de tránsito no quedó bien porque él vio todo”, esas fueron las palabras con las que una familia de la localidad de Etcheverry comenzó su relato y pide ayuda a la comunidad.



El joven en cuestión se llama Ángel Jesús Ruiz y era la pareja de Micaela Oviedo, una chica de 24 años que murió atropellada el pasado 2 de mayo en ruta 2 a la altura del kilómetro 60. Ahora, la familia de la víctima busca al muchacho, quien se encuentra perdido desde hace casi una semana.



Según relató la suegra de Ángel: “Él estuvo ahí cuando la tropellaron a mi hija, o sea a su novia. Quedó muy deprimido y no sabemos nada de él desde el sábado”. Agregó que “no tiene encima su D.N.I. ni su tarjeta SUBE. Somos de la localidad Ángel Etcheverry, en frente de la YPF. Queremos saber dónde está y qué pasó con él”.



Asimismo, añadió que nadie los está ayudando porque, según ellos, les dijeron que “no tienen parentesco directo” y que “los únicos que lo están buscando son la DDI de La Plata y vecinos del barrio”. Debido a esto piden colaboración a la comunidad y para que ante cualquier información se comuniquen a la Dirección

Departamental de Investigaciones al 4231726.



Cabe mencionar que la familia no solamente se encuentra preocupada por la salud del joven, ya que, como aseguraron, quedó gravemente afectado por lo sucedido con su novia y temen por lo que pueda sucederle, sino también porque es testigo del accidente fatal y una pieza clave para la investigación.



La noche de la tragedia



La noche del pasado 2 de mayo, un nuevo siniestro vial se produjo en La Plata y esta vez la víctima fatal resultó ser una joven de 24 años, que perdió la vida luego de ser embestida por un automóvil. Al parecer, el incidente se produjo cuando la chica intentaba cruzar la autovía. Los peritos trabajaron en el lugar para recolectar datos y esclarecer el episodio.



El dramático hecho se registró en horas de la madrugada en el kilómetro 60 de la Ruta Provincial 2, a la altura de la localidad platense de Etcheverry. Según la información a la que accedió diario Hoy, la mujer fue atropellada por un vehículo marca Peugeot 208. Lo conducía un hombre de 53 años, médico de profesión y oriundo de la localidad bonaerense de General Pirán.