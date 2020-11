Joven platense fue acosada por un depravado que la engañó por Instagram

En los últimos días una joven platense fue víctima de acoso sexual por un depravado que la engañó, a través de una cuenta falsa de Instagram, ofreciéndole la posibilidad de ganar algo de dinero promocionando fotos de ella con el producto que ofrecía. El sujeto le mostró su miembro y hasta la amenazó.

La víctima, que se contactó con este medio para denunciar el hecho, accedió a la hasta ese entonces, a la interesante propuesta. El acosador se hizo pasar por una cuenta de ropa interior femenina y además tomó como nombre una página ya conocida por la chica. Esto hizo que en un principio, que no sea nada sospechoso.

“Yo le digo que bueno, que yo me había quedado sin trabajo y también emprendí con una página de pastas... entonces esta persona me comenta que estaba buscando 3 chicas para hacer la gráfica del local, que si me interesaba me comentaba más y le dije que por supuesto”, relató.

Esa afirmación por parte de Lucía permitió al malviviente pasar a la segunda parte de su plan: citarla a través de zoom para realizar un "casting" y de esta forma darle el visto bueno.

“Esta persona tenía el audio y la cámara apagada, me dice que yo se la tenía que activar, le dije que no sabía como hacerlo, que me parecía que lo tenía que hacer ella. Evadió esto que le digo y me dijo que yo le hablé y ella me escribía. Le dije que bueno”, contó.

Y continuó con su testimonio: “Una vez logrado empezamos con lo que serían las fotos, yo siguiendo indicaciones de poses, esta persona me pide que me suelte que necesitaba que "lo de todo" empezó a halagarme y a hacer comentarios para que entre en confianza y me suelte. Lo logró. Me pide también que haga cambios de vestimentas por lo que yo cada vez que me cambiaba apagaba la cámara y me cambiaba. Me pide que no lo haga, que si no se le cortaba y perdía el video y además perdíamos tiempo nuevamente en ubicar el celular en el mismo ángulo. Luego siguieron más cambios de ropa, me pide que me quede en ropa interior, lo que no me pareció descabellado ya que supuse que venderían también trajes de baño. Las indicaciones de poses fueron cada vez más eróticas, yo me empecé a poner incómoda y le pedí que concluyéramos”.

La parte más cruel llegó a continuación cuando la víctima confesó: “En este momento esta persona prende la cámara y resulta ser un hombre que estaba enfocando su miembro mientras se masturbaba. Yo quedé helada y enseguida corté la llamada. Instantáneamente me habla al Instagram y me pide que me vuelva a unir a la llamada o si no le iba a enviar esta foto (adjunta una captura del video donde a mi se me veía desnuda, mientras me cambiaba) a mis amigos yo me negué, pero me pidió que no dijera nada y que no denunciara la cuenta”.

Cabe marcar que luego del momento fatídico, Lucía quedó en estado de nervios y con el pasar de los días hizo visible su relato, que por suerte, tuvo trascendencia y animó a hablar a otras chicas que también fueron víctimas de esta persona que engaña a través de cuentas de Instagram falsas.

"Este pervertido manipulador viene estafando, amenazando y abusando de chicas hace ya varios años y no puede suceder más. por eso yo hoy estoy pidiendo difusión, para alertar a las mujeres y para pedir que la justicia actue", expresó.

La damnificada además dejó su contacto de teléfono para sumar a otras personas que hayan sufrido situaciones parecidas y poder actuar en forma conjunta ante la justicia. Teléfono: 2214 77-9846