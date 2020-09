La Corte deberá decidir si Marcela Mendoza debe volver a ser enjuiciada

El abogado Adrián Rodríguez Antinao interpuso un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caso de Marcela Astrid Mendoza. En

abril de 2018, la mujer había sido condenada a prisión perpetua por el homicidio de su expareja, Eduardo Gómez, ocurrido en 2015 en Coronel Bavio, partido de Magdalena.

“Cuando (dos jueces) dicen de hacer un nuevo juicio, están invirtiendo el principio de inocencia por el de culpabilidad. Eso no corresponde a un Estado democrático ni de derecho”, sostuvo el letrado en diálogo con Trama Urbana. Por ello,se opuso a que su asistida se en frente a un nuevo debate oral, el cual

deberá resolver el máximo tribunal del país.

Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata condenara a Mendoza, su abogado había logrado que la Sala I de Casaciónbonaerense anulara el fallo sobre la base de pruebas que no se tuvieronen cuenta durante el debate oral.



Entre los fundamentos, el juez Ricardo Maidana había hecho mención a la Convención Belém Do Pará con referencia a la violencia de género que habría padecido la mujer, quien había realizado denuncias previas e, incluso, tenía una restricción perimetral en contra de su expareja.

“El Estado la tuvo presa desde el minuto uno. Se equivocó, pero

ella tiene que afrontar otro juicio más. Para una acusada, eso es una presión enorme, un padecimiento emocional y gastos económicos”, aclaró el abogado. En caso de que la Corte Suprema desestime el recurso, la mujer deberá ser nuevamente juzgada los días 16 y 18 de agosto de 2022, pero por un nuevo

Tribunal: en n°4.

En este sentido, Antinao explicó: “Una cosa es que se vuelva a nuevo juicio para producir una nueva prueba o llamar a un testigo que no estuvo y es clave. Pero aquí no hay pruebas, y eso que la investigación estuvo a cargo de los policías que

eran amigos y familiares del occiso.

Esto se resolvía con un allanamiento en la casa de Marcela, pero

nunca se hizo porque sabían que no iban a encontrar nada”.

El caso El 9 de agosto de 2015, Mendoza viajaba junto a Gómez, su expareja, en el auto de él. Se habían reunido porque el hombre quería retomar la relación, algo que ella se oponía pero aceptó verlo para ponerle un cierre definitivo a la historia. Él frenó el coche a un costado de la ruta 11 y se inició un incendio en

el vehículo. “Si lo prendió fuego, fue para que nos muriéramos los dos”, relató Marcela. Si bien ambos lograron salir del auto, él no sobrevivió a las heridas recibidas y la Justicia la

condenó a ella, acusándola de haberlo matado, aunque no hubiera

pruebas para aseverarlo.