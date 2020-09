Malvivientes dispararon contra policías, intentaron atropellarlos y chocaron dos patrulleros

La madrugada de ayer fue verdaderamente caliente en diferentes puntos periféricos de la ciudad. En hechos que no estuvieron relacionados entre sí, seis personas intentaron evadir controles, y para ello, no dudaron en disparar contra los policías ni en chocar dos patrulleros, además de intentar atropellar a los uniformados que estaban cumpliendo con sus funciones.

Desde la fuerza informaron que uno de los sucesos, tal vez el más grave y que bien pudo haber terminado en una tragedia, tuvo lugar en un sector de Villa Elvira, cuando un móvil divisó la presencia sospechosa de una moto de 110 cilindradas y dos tripulantes a bordo en 5 entre 92 y 93. Intentaron identificarlos, pero los revoltosos se negaron y se dieron a la fuga, por lo que fue necesario un pedido de ayuda para que se sumen más numerarios a la caza.

Rodeados y pronto a ser alcanzados, uno de los sujetos, ya en 1 entre 92 y 93, extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y no dudó en gatillarla en un par de oportunidades contra los agentes. Su cómplice, en tanto, hizo lo propio: parado en el medio de la calle, apuntó contra sus adversarios, aunque en su caso los proyectiles no fueron expulsados de la boca del arma, bien porque no la accionó o porque no salieron los disparos.

Tras ello, “ambos se dieron a la fuga a la carrera en diferentes direcciones y uno fue atrapado cuando pretendía ocultarse en una vivienda de la zona”, explicó un portavoz, y señaló que el causante “no sólo intentó agredir a los oficiales sino también a los moradores de la casa”. Ahora deberá responder por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad”.

El otro responsable sí pudo huir, a la vez que se incautó una de las armas usadas.

Cinematográfica acción

En tanto, una cinematográfica escena se vivió en la zona Oeste platense, cuando los ocupantes de un Fiat Weekend se resistieron a un control en el puesto de 44 y Ruta 36. Estos ignoraron las señas de los policías y aceleraron para garantizarse el escape, estando a punto de atropellar a dos funcionarios.

Gracias a un operativo cerrojo, pudo divisarse el andar del vehículo en 184 y 44; claro que los malvivientes, lejos de entregarse, continuaron con su plan y embistieron la parte trasera de un móvil, volviendo a huir. En 37 y 185, otro patrullero se interpuso en el camino y fue arrollado, motivo por el cual tampoco se pudo frenar la frenética marcha del Fiat.

Finalmente, los cuatro hombres que viajaban allí se bajaron del rodado en 44 y 181 e ingresaron a una casa con el fin de refugiarse, aunque no pudieron hacerlo y fueron arrestados tras una serie de forcejeos.

Al requisarlos, en poder de uno de ellos se encontró un arma blanca y cocaína, elementos secuestrados junto al vehículo.

“Estamos tratando de establecer de dónde venían y cuáles eran sus verdaderas intenciones”, resumió un pesquisa, quien detalló que los imputados tienen 26, 32, 33 y 34 años.