La familia de “Lolo” Regueiro le entregó a la Justicia la camiseta con sangre y pólvora

La familia de César “Lolo” Regueiro, el simpatizante de Gimnasia que murió el 6 de este mes en el marco de la represión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el Bosque platense, le entregó a la fiscalía actuante una prueba que podría resultar clave en la investigación, informaron ayer fuentes policiales.

Se trata de la camiseta que el hombre llevaba puesta el día del partido contra Boca de principios de octubre, que posee manchas de sangre y también pólvora. Los allegados ahora esperan que se investigue para establecer responsabilidades.

A través de las redes sociales, el entorno de la víctima relató: “Bueno, ya entregamos al fiscal (Martín Almirón) la camiseta que llevaba puesta mí viejo, ahora quiero que las autoridades me den respuesta de dónde salió esa sangre. Que no quede en que fue un paro cardíaco no traumático, que esto no quede impune. No nos dejen solos, estamos en contra de toda la corrupción”.

Particulares damnificados

En ese sentido, el abogado Marcelo Peña, que representa a la familia de “Lolo” junto a su colega Julián Rimada, detalló que habría un ocultamiento de pruebas y un entorpecimiento de la escena del crimen.

A su vez, los familiares de Regueiro enviaron una presentación electrónica al juez de Garantías de la causa -Agustín Crispo- para que los tomen como particulares damnificados. Ahora aguardan la respuesta, y rechazaron el ofrecimiento del ministerio de Justicia bonaerense, desde donde procuraron acercarles un representante legal.

Por el momento, para la Justicia platense, y tomando en consideración la autopsia, “Lolo” falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático, lo que descarta que haya perdido la vida por golpes. Sin embargo, su familia sospecha de ese resultado y aseguran que fue víctima de la represión policial.