Perdió un ojo por la represión en el Bosque y pide ayuda para pagar la operación

Cuando todavía sigue sin cerrar la herida por el fallecimiento de Cesar “Lolo” Regueiro tras la represión en el estadio del bosque, otro de los hinchas de Gimnasia que sufrió la embestida policial inició una cruzada a través de las redes sociales para pedir ayuda. En este caso se trata de Rodrigo Arballo, quien perdió un ojo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que ahora solicita la colaboración de la ciudadanía para solventar los gastos.

Lo ocurrido el pasado 6 de octubre en las afueras del estadio del lobo dejó un tendal de simpatizantes con distintas lesiones. Uno de ellos fue Arballo, quien terminó internado con una triple fractura de pómulo tras haber recibido el impacto de un adoquín en su rostro.

Tras ello fue trasladado hasta el hospital Rossi, donde estuvo en observación durante algunos días y fue sometido a una cirugía.

A varias semanas de aquel episodio, Rodrigo utilizó sus redes sociales para comentar lo que ocurrió con él, pero principalmente para pedir a los platenses que lo ayuden a poder pagar parte de los gastos por su atención sanitaria. “A raíz de los hechos perdí mi ojo izquierdo por un balazo de goma. Fui intervenido quirúrgicamente este jueves con una operación de cinco horas y me pusieron ocho placas en la cara”, comenzaba su publicación.

Teniendo en cuenta que, además de la internación, deberá afrontar números elevados de dinero producto de las heridas que sufrió por la represión policial, en su posteo agregó: “Junto con mi familia estamos pidiendo una colaboración para costear todos los gastos que esto requiere y esperar mi pronta recuperación. Desde ya, muchas gracias por su ayuda”. Para ello dejó su alias, que es “veintidos.rodrigo”, con el objetivo de reunir algo de plata y poder abonar el tratamiento.

Su historia

Anteriormente y mientras todavía estaba en el hospital, Arballo habló para comentar lo que había sucedido con él. En aquella oportunidad contó que le explotó el ojo y eso la traía complicaciones con su trabajo. “Tengo un transporte escolar y me arruinaron la vida. No voy a poder volver a manejar”, había manifestado con total tristeza.

Mientras que, en relación a la fatídica noche, explicó:”Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me doy vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara. El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda”.