La Loma: perro salvó a su dueño de dos motochorros

Lo que se suponía iba a ser un simple paseo terminó convirtiéndose en un feroz intento de robo por parte de dos motochorros, que tuvo un héroe inesperado cuando el propio perro de la víctima fue quien la salvó de los delincuentes.

El dramático episodio tuvo lugar en la zona de 16 y 40, en el barrio La Loma, cuando un hombre decidió sacar a pasear a su perro durante horas de la tarde. Todo transcurría con normalidad y el vecino caminaba con su can de raza bóxer, cuando de repente todo cambió.

En la filmación de las cámaras de vigilancia que captaron el momento, puede verse cómo dos individuos aparecen de pronto a bordo de una motocicleta, se suben a la vereda y abordan a la víctima, que nunca los vio venir.

Uno se baja del rodado y lo apunta con un arma de fuego, pero enseguida el perro se interpone entre su dueño y los cacos y comienza a ladrarles e incluso les lanza varias mordidas, lo que asusta a los maleantes.

Si bien amenazaron al damnificado y le seguían apuntando con la pistola, la mascota jamás se rindió y terminó poniendo en fuga a los malhechores, que escaparon a toda velocidad a bordo de la motocicleta en la que habían llegado. Lejos de detenerse, el perro los siguió corriendo durante varios metros, hasta que volvió con su dueño.

Cabe mencionar que, a pesar de lo sucedido, no hubo que lamentar heridos de ningún tipo, ya que tanto el hombre como su mascota resultaron ilesos y, además, no lograron robarle nada. No obstante, hasta el cierre de esta edición no había rastros de los malvivientes, que siguen prófugos.

En el caso ahora deberá tomar intervención la comisaría Cuarta, la cual cuenta con jurisdicción en la zona donde ocurrió el intento de robo, y se tendrán que analizar las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder identificar a los implicados.

El antecedente

Cabe recordar que hace dos semanas ocurrió un violento robo por parte de motochorros en 43 y 24, también del barrio La Loma, cuando dos sujetos abordaron a un vecino durante horas de la tarde y la secuencia quedó registrada en la cámara de un edificio.

Todo sucedió a las 18.30, y en el video registrado desde uno de los dispositivos de vigilancia se puede observar que la víctima entrega todas sus pertenencias sin oponer resistencia, pero aun así los asaltantes recurren a la violencia e incluso le gatillan con su arma.

Para su fortuna no hubo que lamentar una tragedia, ya que la bala no salió, aunque por el momento no hay rastros de los maleantes.