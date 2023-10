La Plata, tierra de nadie: se multiplican los robos en pleno centro

Como no pudieron robar, causaron destrozos. Ese es el resumen de un nuevo suceso delictivo que tuvo lugar en las últimas horas en las peligrosas calles de nuestra ciudad. Se convive a diario con la delincuencia y la brutal impunidad, debido a que los agentes de la fuerza, aquellos que deberían cuidarnos, hacen poco y nada.

Fuentes oficiales le contaron a Trama Urbana que el incidente se registró durante la madrugada de este lunes en una de las sucursales de zapatos de la empresa Grimoldi, emplazada en la calle 51, entre 4 y 5, en pleno centro de la ciudad. Hasta allí llegaron los hampones, quienes de inmediato empezaron a forzar las rejas con el fin de romperla para poder acceder al interior.

“Los intrusos se metieron después de romper la reja de la puerta de entrada a patadas, cuando no había nadie en el lugar y el local se encontraba cerrado”, indicaron los portavoces con acceso a la causa.

No conformes, continuaron con su plan y causaron graves daños. Aunque no llegaron a entrar y, por ende, no pudieron alzarse con el dinero de la caja registradora ni con otros elementos de interés.

“Da miedo vivir así”

Tras enterarse del suceso, el dueño del lugar radicó la correspondiente denuncia en la comisaría Primera de La Plata, con jurisdicción en la zona, y los numerarios de esa dependencia comenzaron a revisar cámaras de seguridad del área con el fin de poder detectar a los implicados. En tanto, se inició una causa penal en la fiscalía penal en turno, donde se abrió un expediente caratulado como “robo”.

El propietario señaló que los malvivientes estuvieron a punto de llevarse toda la mercadería, y que no lo hicieron porque de seguro se asustaron.

Los comerciantes no dudaron en expresar su malestar por los reiterados atracos que sufren a diario, y sentenciaron que “no es solo de madrugada, sino que también nos atacan a punta de pistola a cualquier momento del día. Siempre pasa y la Policía no hace nada, absolutamente nada. Esto es tierra de nadie, nunca vi tanta inseguridad en La Plata”. Otro dijo “da miedo vivir así. Estamos regalados, completamente expuestos”.

Suculento botín

En tanto, dos cacos cometieron un robo en una fiambrería de 56, entre 13 y 14, a metros de Plaza Moreno. Mientras uno de ellos se quedó afuera haciendo de campana, el otro sujeto entró, extrajo una pistola y amenazó a la empleada. La obligó a agacharse detrás del mostrador y, finalmente, se apoderó de $120.000, dos celulares y mercadería, además de las zapatillas de la víctima. Esta, en profundo estado de shock, debió ser asistida por una ambulancia.