La Plata volvió a marchar contra la inseguridad

Durante la jornada de ayer se realizó una nueva “caravana contra la inseguridad” debido a la creciente cantidad de episodios delictivos que están teniendo lugar en la región. La movilización comenzó a las 15:45 desde el Bosque y terminó en la Gobernación.

El crimen de Mariano Boschi, asesinado a puñaladas durante un robo en la localidad de San Carlos fue el desencadenante de este tipo de movilizaciones, la cual fue llevada a cabo por segunda ocasión, teniendo además un alarmazo entre ambas protestas.

A raíz de la creciente inseguridad, los vecinos de la ciudad tienen cada vez menos paciencia y los reiterados robos los llevaron al hartazgo. En este contexto, los frentistas volvieron a reclamar por más presencia policial en las calles e incluso solicitaron ser atendidos por el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni.

No obstante, al igual que la vez anterior, no solo los frentistas no fueron recibidos sino que hasta se encontraron con el edificio vallado. Cabe mencionar que la movilización se inició durante la tarde y tuvo como punto de encuentro el Paseo del Bosque, para luego dirigirse hacia el Ministerio de Seguridad, en 2 y 51.

No obstante, como no fueron recibidos por las autoridades, decidieron continuar con la caravana hacia la Gobernación, en 6 y 51, donde continuaron con su reclamo. Tal como era de esperarse, la movilización tuvo la presencia de una buena cantidad de vecinos, agrupados en Barios Unidos y con un mismo pedido: basta de inseguridad.

En el recorrido se hicieron presentes referentes y vecinos de localidades como Tolosa, Parque Castelli, La Loma, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa, El Mondongo, Gonnet, Olmos, Sicardi, Villa Elvira, Hernández, La Cumbre, que se movilizaron hasta allí en autos, motos y bicicletas.

“Somos vecinos del partido de La Plata, que nos unimos para reclamar seguridad. Pretendemos una solución integral respecto al tratamiento de políticas duraderas para vivir con seguridad en nuestra ciudad”, decía la convocatoria.