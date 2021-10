La Policía reprimió una protesta y mató al perro de un vecino

Un grupo de personas llevó a cabo una manifestación en Punta Lara, en el vecino municipio de Ensenada, para pedir la detención de un hombre, acusado de haber abusado sexualmente de su propio nieto en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la protesta se desmadró y tuvo que intervenir la Policía para contener a los familiares de la víctima.

La concentración comenzó durante la tarde. Poco a poco, esta fue tomando calor y la masa estaba cada vez más enardecida. Por tal motivo, los uniformados intentaron disiparlos tirando gases lacrimógenos y disparando balas de posta de goma. Como respuesta, los allegados al menor comenzaron a arrojar piedrazos contra los oficiales.

Si bien no hubo que lamentar ningún herido, los manifestantes denunciaron que, producto de las detonaciones de los agentes, se provocó la muerte de “Taison”, el perro de una de los partícipes de la movilización, quien no alcanzó a refugiarse. Finalmente falleció por haber recibido un impacto en su cuerpo, por lo que no descartan realizar la denuncia en las próximas horas.