La profesora acusada de grooming en La Plata rompió el silencio

Tras la conmoción por los múltiples casos de grooming que afectaron a una docente de un colegio de La Plata, y luego de las denuncias de los padres de los menores en sede judicial, la implicada decidió romper el silencio.

En compañía de su abogado, Álvaro Núñez, la maestra de la escuela N° 58 de nuestra ciudad pretendió intentar esclarecer su situación y negó estar vinculada a los hechos, aunque se justificó diciendo: “Había un exceso de confianza con los chicos”.

La profesora contó “los nenes me tenían agendada como mami, me decían mamá. Me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

En la misma línea, afirmó que “jamás” besó a un chico, mientras que el letrado indicó “las fotos que estuvieron circulando son fotos que Daniela subió a su perfil de Instagram y los nenes se las compartieron entre ellos, ella nunca les mandó fotos”.

A su vez, Núñez subrayó “Daniela nunca tuvo un inconveniente en los lugares donde trabajó. En este curso en particular, se vinculó con los chicos de una forma con más afecto que la convencional, hablando por intermedio de Instagram o WhatsApp”.

La foto del tatuaje

Sobre el vínculo con los padres de los alumnos involucrados, Daniela sostuvo: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.

Finalmente, la acusada mencionó: “No quería ser una docente más, me involucré mucho y quizás no es hoy lo que se acostumbra a hacer, pero están tergiversando un montón de cuestiones”. En la misma línea, su abogado confía en que “va a salir totalmente absuelta”.

En tanto, el abogado se refirió a la foto que ella supuestamente le envió a sus alumnos y relató que es una imagen que “se mandan entre los chicos. Esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola. Parece que Daniela les estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene ella en su panza y se la estaban enviando entre ellos”.