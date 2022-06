“La violencia de estos actos solo ha ido avanzando”: alumnos de Psicología piden más seguridad

Tal como informó diario Hoy en su edición anterior, un joven alumno de la carrera de Psicología sufrió un bestial robo a la salida de la cursada, cuando durante horas de la noche fue interceptado y atacado por un grupo de delincuentes, que lo apuñalaron para quitarle sus pertenencias.

Ante esto, desde el Centro de Estudiantes de dicha Facultad pidieron soluciones a las autoridades para que haya mayor seguridad a la salida del predio de 122 y 52. “Exigimos a las autoridades que arbitre los medios para velar por la seguridad de sus alumnos“, dice el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

“La violencia de estos actos solo ha ido avanzando”, afirmaron, y agregaron que “desde el regreso de la presencialidad, venimos experimentando un incremento de la inseguridad en los alrededores del predio, hecho que ha causado que muchos compañeros se tengan que cambiar a horarios más temprano o directamente abandonar las materias”.

Cabe recordar que previo a este feroz ataque, semanas atrás se registró un violento episodio en el que los malvivientes corrieron con machetes durante varios metros a otra de las víctimas de los ataques ocurridos en los alrededores.

Por otro lado, en medio de la bronca por la seguidilla de robos, los alumnos remarcaron que los efectivos policiales no hacen nada. Los implicados serían menores de edad de entre 12 y 15 años, quienes se movilizarían con armas punzantes tanto adentro como afuera de la institución.

El reclamo principal es la implementación de un corredor seguro que les permita asistir a clases con tranquilidad. Solicitan que el mismo culmine en la Facultad de Informática, teniendo en cuenta que para ellos cruzar la rotonda de 122 y 52 se convirtió poco a poco en una tarea cargada de peligrosidad.

Violencia en una escuela de Ensenada

Durante el pasado viernes se registró un salvaje episodio en un colegio de la zona de Horacio Cestino y Güemes, donde una pelea entre alumnas de terminó con una de ellas en el hospital. Si bien los motivos del conflicto no se conocieron, toda la secuencia quedó filmada por los celulares de otros compañeros. El hecho tuvo lugar dentro de la institución educativa y la abuela de la víctima se enteró porque le avisaron por un llamado que su nieta estaba en el centro de salud. No obstante, las lesiones no comprometerían su integridad física.