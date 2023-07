Ladrones vaciaron una barbería platense y los dueños dependen de una colecta para seguir

La maldita y terrible inseguridad en la ciudad de La Plata sigue adelante, no se detiene pese a los reclamos vecinales y acumula nuevas y nuevas víctimas a diario. En esta oportunidad, al menos dosladrones hicieron de las suyas en un comercio y, por el suceso, cuatro familias se vieron tan afectadas económicamente que tuvieron que organizar una colecta para poder salir adelante.

Los propios damnificados relataron que todo tuvo lugar en una barbería emplazada en la zona de diagonal 79 entre las calles 3 y 4, durante la madrugada del jueves. Alrededor de las 4, dos cacos irrumpieron en el lugar, que se encontraba cerrado, y mientras uno se quedó en el patio al parecer haciendo de campana para que nadie los descubriera, el otro ganó el interior y empezó a recorrer los ambientes, tranquilamente y con total impunidad. Incluso se tomó su tiempo para escoger qué materiales llevarse, de acuerdo a las imágenes que aportó una cámara de seguridad apostada en el sitio.

Con el botín en su poder, regresó junto a su cómplice y ambos se dieron rápidamente a la fuga, permaneciendo en esa condición hasta el cierre de esta edición. De acuerdo a un vocero de la Fuerza, todavía no pudieron localizarlos ni, menos aún, aprehenderlos. Sí se supo que entraron y salieron por el terreno del vecino.

Las víctimas, desesperadas porque se quedaron sin material para poder seguir trabajando, iniciaron a través de las redes sociales una campaña con el fin de comprar todo lo sustraído. “Dejando de lado la bronca, ya que somos cuatro familias afectadas, vamos a hacer una colecta para recuperar aunque sea lo mínimo, ya que se llevaron todas las máquinas”, se descargaron. Además de la buena predisposición de los clientes, distintos colegas ofrecieron en las últimas horas sus propias máquinas para que puedan volver a abrir y seguir funcionando.

Agentes de la Fuerza, ausentes

La misma barbería ya había sufrido un incidente de inseguridad poco tiempo antes. En aquella ocasión, dos jóvenes rompieron el vidrio de entrada con el objetivo de ingresar luego al local, pero no lo consiguieron por motivos ajenos a su voluntad. Temerosos de ser descubiertos, huyeron minutos después sin llegar a robarse nada.

Los dueños aseguraron que los responsables de ese episodio fueron detenidos luego, ya que habían protagonizado otro atraco, aunque recuperaron la libertad en cuestión de horas: “La Policía los largó”, se quejaron.

Y añadieron: “Exigimos seguridad y seguimos esperando respuesta desde el robo anterior, que fue en abril. La comisaría Novena nunca presentó respuesta respecto a las pericias de ese caso”.

Los frentistas del barrio se mostraron tanto indignados como preocupados por la situación que viven y por la falta de controles y seguridad: “Acá se volvió difícil vivir. Antes era tranquilo, pero ahora ya no podés salir cuando oscurece. Hay que estar atento todo el tiempo, sobre todo a los motochorros”, relató uno.

Y otro expuso que “lo más grave es que la Policía, que debería cuidarnos, no lo hace. No atiende cuando llamás al 911, no te toma la denuncia cuando vas a la comisaría, o porque se les cayó el sistema o porque no tienen luz. Siempre pasa algo, pero la verdad es que nunca atrapan a nadie. Estamos a la buena de Dios, en manos de los delincuentes”.