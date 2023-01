“Le daba de tomar al bebé agua con óxido y le pegaba porque no lo toleraba”

A medida que transcurren los días van conociéndose más detalles del caso que conmueve a la ciudad y que ya alcanzó repercusión nacional: el bebé salvajemente golpeado, de manera constante, por su madre adolescente en Melchor Romero.

Los familiares de los implicados continúan hablando y exponiendo los pormenores de una macabra trama de maltratos, insultos y agresiones físicas.

La tía de la salvaje (una joven de 17 años que por su edad no está detrás de las rejas ante una causa caratulada en principio como “lesiones”) contó que esta mujer le pega al chico, que ahora tiene un año y medio, desde los siete meses.

En un momento dado, la adolescente fue echada de la casa de su madre y se fue con el niño -llamado Ian- a lo de otro familiar, que tenía una casilla en un terreno tomado. “Era una casa de chapa con piso de tierra y sin baño”, relataron los allegados.

En ese lugar, y viviendo bajo esas condiciones, la criatura se enfermó y debió ser rescatada. “La madre le daba agua con óxido, tenía el cuerpo brotado porque se descompuso por el agua que ingería”, contaron.

“Lo trataba con términos de mujer”

“Siempre fue violento con el hijo, los vecinos escuchaban los llantos del bebé. No lo toleraba y le pegaba”, agregaron.

Ian, cuyo padre lo abandonó y no se hizo más cargo, quedó al resguardo de la desalmada adolescente. “Estaban solo ellos dos, y él se le pegaba a ella porque no tenía otra cosa. Pero ella lo despreciaba, no lo quería y lo trataba con términos de mujer, como si el bebé fuera mujer”, manifestaron.

La familiar señaló que “la abuela de Ian expuso el caso porque la Justicia no la escuchaba”. “Ella quiere la tenencia pero no se la dan porque los magistrados decían que tenía que estar con su madre”, explicó. A su vez, intentan que Ian “no termine como terminó Lucio Dupuy”, quien fue asesinado a golpes por su madre y la pareja en Santa Rosa, La Pampa.

También dijo que la adolescente “quiso tenerlo, no fue un accidente y hasta se mostraba con la panza en redes sociales. Después cambió todo”.

La menor, se supo, no terminó el colegio y “tampoco tiene trabajo, vive de dos planes”, y por el momento continúa libre. Sin embargo, le quitaron la tenencia del nene, que está en un hogar de resguardo.

Las lesiones que sufrió el infante fueron principalmente en la cabeza y, debido a las trompadas que le aplicó la agresora, perdió nada menos que tres dientes.

“Ya le va a crecer, me saca”, se escucha decir a la despiadada en un video en el cual fue grabada.