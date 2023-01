“Le pega desde los siete meses y lo insulta”

Mientras perdura la conmoción por el caso del bebé atacado a golpes por su madre en Melchor Romero (la víctima incluso perdió piezas dentales), en las últimas horas quien salió a hablar fue la familia de la adolescente implicada. Refirieron que las agresiones no son infrecuentes y que, por el contrario, se repiten todo el tiempo. Por el momento, la criatura se encuentra recuperándose en un hogar de resguardo, donde es atendido y monitoreado.

La joven progenitora, de 17 años, lesionó al bebé principalmente en la cabeza y, debido a las trompadas que le aplicó, le hizo perder nada menos que tres dientes. Se supo que la menor residía en terreno usurpado, hasta que se fue a vivir con su cuñada.

Los allegados de la mujer señalaron que el maltrato hacia el nene era habitual. Indicaron asimismo que el pequeño “estaba en condiciones críticas, descompuesto por el agua”. Fue la tía quien grabó a su sobrina maltratar al niño. Contó que lo hizo con el fin de salvarlo y evitar que le pase lo mismo que a Lucio Dupuy, el chico de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y la novia en Santa Rosa (La Pampa).

“Bastardo, maricón”

La tía de la mujer aseveró que muchas veces encontraba al bebé golpeado, y que lo agreden desde los siete meses. También relató que la madre ponía excusas, como que la menor se caía y se lastimaba. Uno de los últimos episodios, según manifestó, fue cuando la salvaje tiró al piso al damnificado y le hundió los dientes para atrás, a la vez que le decía que se “jodiera”.

La abuela del nene contó que fue hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde los médicos prometieron hacer un seguimiento del caso. En tanto, la Justicia ya analiza lo sucedido bajo la carátula de “lesiones”, aunque la responsable se encuentra libre ya que es menor de edad. Más allá de los golpes, la violenta adolescente insultaba al hijo diciéndole cosas como “bastardo”, “maricón de mierda”, “puta” y “gorda”.

En declaraciones televisivas, la abuela de la víctima manifestó que la joven “no tiene perdón de Dios, tendría que estar presa”. “Le dije que si no lo quería tener, yo me ocupaba, pero me respondió que no garpaba que lo tuviera yo”, agregó.

“Ya le va a crecer”

Tal como publicó Trama Urbana en su edición anterior, se filtró un video donde se puede observar la agresión. Una amiga de la atacante, que estaba presente, le recrimina la violencia y reclama que le sacó un diente, a lo que ella responde: “Ya le va a crecer, me saca”.

El suceso se materializó en una casa ubicada en la zona de 525 y 157. En un momento dado, la allegada le expresa a la implicada: “El diente le va a crecer, sí, ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito el nene. Lo vas a terminar matando. Así no lo podés callar”.

Además, la joven amenazó de muerte a su abuela, enojada porque difundió su aberrante accionar, y ahora los familiares paternos de la criatura pretenden la tenencia.