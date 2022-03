Le robaron $150.000 a un proveedor en La Plata

Un delincuente robó en cuestión de segundos $150.000 del interior de un vehículo estacionado en un sector de La Plata. Pese a la gravedad del asunto y el monto sustraído, hasta el cierre de esta edición todavía nada se sabía de él, informaron ayer fuentes policiales.

El suceso, uno más en las calles de nuestra castigada ciudad, tuvo lugar la tarde del martes en la zona de 26 entre 76 y 77. Allí se encontraba un solitario ladrón quien, sin importarle que estuviera a plena luz del día (ocurrió a las 14:55), empezó a tantear las puertas de todos los coches que estaban sin sus dueños adentro o en las cercanías.

Así probó primero con una serie de autos, pero la suerte le fue esquiva y no pudo abrirlos, hasta que de repente, siempre vigilando que nadie lo estuviera observando, se acercó hasta un utilitario Kangoo, cuyo ­propietario, un proveedor, no estaba presente.

Sin demora alguna, la abrió y del interior obtuvo el mencionado efectivo, que la víctima tenía para hacer una serie de pagos. Con el botín en su poder, y antes de llamar la atención, se fue con rumbo incierto y todavía nada se sabe de él.

Vecinos indignados

Parte de la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad, que ya está en poder de las autoridades con el fin de poder localizar al hampón. Sin embargo, el mismo se mantiene prófugo.

De acuerdo a los vecinos de la zona, el malviviente no sería ajeno a otros episodios delictivos y, de por sí, lo señalan como el autor de un robo a una fábrica de pastas de avenida 72 y calle 10, de la que escapó con $200 y un celular. “Por las características es el mismo”, dijo un frentista, y otro fue por ese mismo carril: “Es el mismo que robó en la casa de pastas de 72”, mientras que también sospechan que pudo haber cometido un atraco en una panadería.

“Es el mismo: ni siquiera se cambió la ropa”, señaló otro, y un cuarto expuso: “Hay que tener cuidado porque lo ves y no das dos pesos, ni te imaginás que roba”. Otro vecino especuló con que “debe ser del barrio ese rastrero” y también se le pegó al accionar de la fuerza de seguridad: “No entiendo cómo estas ratas siguen sueltas, ¿la Policía qué hace?”. “Todo quedó filmado y no pasa nada, esto no se termina más”; “¿cuándo lo van a agarrar? Anda siempre vestido igual y a pie”, fueron otras quejas.

Otro ilícito

En tanto, una mujer de 46 años y un joven de 22 fueron demorados luego de abrir la puerta de un camión estacionado en una verdulería y adueñarse de la plata en efectivo que había en su interior. Los portavoces señalaron que todo tuvo lugar en 72 y 18, donde la víctima alcanzó a ver cómo la pareja escapaba corriendo después de ingresar a su vehículo.

Tras llamar al 911, se montó un operativo que dio con los acusados luego de una breve persecución. Una vez capturados, los agentes les incautaron el dinero robado y también dos celulares. Luego fueron trasladados hasta la comisaría Quinta y quedaron a disposición de la UFI número 5 en turno.