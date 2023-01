Le robaron la bici a un joven estudiante en La Plata

Un delincuente le robó una bicicleta a un joven estudiante del interior, quien la usa para trabajar y se encuentra desesperado por recuperarla.

El hecho tuvo lugar en diagonal 80 entre 42 y 43, donde la víctima dejó el rodado unos minutos para entrar a una feria de garaje.

Al salir, el vehículo ya no estaba y se dirigió a la comisaría a radicar la denuncia. Sin embargo, no se la tomaron “porque no tenía los papeles de la bicicleta”.

La víctima, quien vino desde Ameghino hasta La Plata para estudiar, utilizaba la bici para cumplir funciones de delivery.

Acerca del hampón, aunque el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, todavía no pudo ser localizado.