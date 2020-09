Lo agredieron con una baldosa y terminó en el hospital

Un vecino de la ciudad de Ensenada sufrió una salvaje e inexplicable agresión que le dejó graves hematomas en su rostro. Según denunció la víctima, el episodio sucedió en el barrio Piria, cuando una persona se acercó y lo golpeó con una baldosa.

Según el relato del damnificado, al momento del incidente estaba colaborando con los obreros municipales que colocaban caños en la zona de las calles 22 entre Almirante Brown y 5, en la mencionada localidad. En apenas unos segundos, fue sorprendido por su agresor y cayó bruscamente al suelo.

El vecino comentó en sus redes sociales el episodio y remarcó: “Se me salió el hombro al golpear con una laja. Me defendí en el piso con un brazo, como pude. Veía negro por el golpe, que ahora sé que no fue con los puños. Me podría haber matado”.

Luego del ataque, el agredido debió ser trasladado al hospital Cestino, donde se constataron las contusiones en su rostro. Mientras tanto, en relación al agresor, testigos sostienen que se trata de un sujeto apodado “Barulo”, que, a pesar de estar identificado, continúa en libertad.