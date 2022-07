Lo condenaron a 15 años de prisión por violar durante más de una década a su mujer

El juez Ramiro Fernández Lorenzo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de La Plata, condenó a 15 años de prisión a Eduardo Martín Videla, al ser encontrado culpable de haber violado durante más de una década a su mujer, a raíz de lo cual perdió un embarazo.

Según la investigación de la fiscal Virginia Bravo, el imputado abusó de manera ultrajante de su pareja, en un contexto de violencia de género que se extendió por lo menos desde el 2007 hasta fines de 2018, cuando la víctima y los tres hijos que tuvo con Videla abandonaron la casa familiar. El individuo fue finalmente detenido en octubre del 2020 y llegó con prisión preventiva al juicio.

En su alegato, las abogadas de la denunciante, Marina Font y Fernanda Anaya, habían solicitado 15 años de prisión, los máximos posibles en este caso. “Ella decía que no cada vez, y por la fuerza era sometida sexualmente, a lo que para su pareja se trataba de una obligación por ser parte del débito conyugal, lo natural, que no podía negarse, que tenía que estar a su disposición”, señalaron las profesionales.

Familiares presentes

Por su parte, la fiscalía pidió 13 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. La denunciante, que ahora tiene 43 años, estuvo acompañada por sus familiares e integrantes de organizaciones feministas y de Derechos Humanos, quienes se movilizaron frente a Tribunales Penales durante el mediodía de ayer.

“La psiquiatra, cuando hizo una licencia para mi escuela, puso que yo estaba con estrés post traumático suscitado por situaciones de violencias cotidianas. Yo le dije que era una locura. Le dije: ¿Es así? Y me respondió que no podía no ponerlo. Y después ante la duda tenía esta confusión de si es así, porque de hecho sentía que yo provocaba eso. Entonces empecé a grabar algunas situaciones en casa. Y empezamos a trabajar en el tratamiento psiquiátrico la posibilidad de hacer una denuncia”, contó la mujer en declaraciones a la prensa.